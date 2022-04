Al via il Campionato regionale di skateboard

Sarà Codroipo a ospitare la prima delle sette tappe del Campionato regionale di Skateboard Fvg 2022 – Disciplina Street che si terrà il 23 e 24 aprile negli impianti base di via Friuli.

L'evento, organizzato dall’Asd Polisportiva Codroipo e dall'Associazione Culturale Ottagono con il supporto delle Associazioni affiliate Fisr - Asd Thank You Skateboarding di Lignano e l'Asd Skate School di Trieste, in collaborazione con le associazioni Asd Wheel Be Fun (Trieste) e Asd Klan del Bosco (Tarvisio) - inizierà nel pomeriggio di sabato 23.

L'Asd Polisportiva Codroipo e l'Associazione Ottagono hanno fortemente voluto questa tappa, in un territorio che ancora non può contare su uno skate park fisso, ma nel quale l'interesse per la disciplina si è sviluppato negli anni ed è in continua crescita. L'impegno profuso negli ultimi mesi è stato importante e ha portato all'allestimento di uno spazio con muretti, quarter pipe, bank e rail: uno stimolo in più per gli skater partecipanti, che avranno a disposizione uno spot inedito, in cui poter "lavorare" di fantasia, dimostrare le proprie capacità e il proprio stile.

La prima giornata, propedeutica alla gara ufficiale, sarà dedicata a tutti gli amanti della tavola, che dalle 17 potranno accedere all'area e avranno a disposizione tre ore di free skate per scaldarsi per la gara di "Best Trick". Dalle 21.30, invece, lo skateboard lascerà spazio alla musica: sono previste le Live di "Haram", il Rock'n Roll dei "Sex Colliders", il quartetto dei "Conte Manin" e a seguire un dj set con "Brucaliff & Psonic".

Domenica 24 aprile, a partire dalle 9, gli atleti appartenenti alle categorie Junior, Senior e Master, già iscritti alla gara tramite il portale LiveHeats, potranno iniziare la fase di accreditamento in attesa della competizione, che scatterà alle 12. Le premiazioni sono previste verso le 17. Per tutto le due giornate, parallelamente alla manifestazione, sarà allestita un'area ristoro con chioschi enogastronomici.