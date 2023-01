Al via il Festival Olimpico della Gioventù Europea

Conto alla rovescia per la cerimonia di apertura della 16esima edizione invernale del Festival Olimpico della Gioventù Europea. Eyof 2023, evento multi sport dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni, s'inaugura oggi, dalle 18, in piazza Unità d'Italia a Trieste. All’evento, sono attesi i 2.300 partecipanti in rappresentanza di 47 Comitati olimpici nazionali europei.

Eyof, lanciato nel 1990, su iniziativa dell'Associazione dei Comitati Olimpici Europei (EOC), vuole promuovere i valori e gli ideali incarnati nella Carta Olimpica, educando e motivando i giovani a praticare sport e ad abbracciare uno stile di vita sano. E' una grande opportunità di socializzazione. Lo sarà anche in questa edizione itinerante e transfrontaliera, organizzata in Friuli Venezia Giulia. Dodici le sedi di gara (incluse l’austriaca Spittal e la slovena Planica), 14 eventi sportivi e 109 competizioni a cui parteciperanno 1.300 giovani atleti.

L’evento inaugurale di Trieste, oltre alla sfilata di tutti i partecipanti e nazioni presenti e l’intervento delle massime autorità internazionali, nazionali e regionali, con la dichiarazione di apertura dei Giochi, vedrà l’arrivo della Torcia, iconico simbolo di pace e dei valori sportivi, portata dall’ultimo tedoforo, un grande giovane campione olimpico del Friuli Venezia Giulia che accenderà il braciere.

Durante la cerimonia, che durerà circa un'ora e mezza, alcuni personaggi famosi regionali del mondo dello sport daranno il benvenuto agli ospiti, presentando, a loro modo, il Friuli Venezia Giulia. Ci saranno poi alcuni momenti di animazione con un Dj molto conosciuto e giochi di luce e laser show. Sarà un’ottima occasione per promuovere Trieste e il Friuli Venezia Giulia grazie anche alla diretta streaming e alle coperture mediatiche da parte dei broadcaster presenti.

Per la cerimonia inaugurale scatterà, intorno a piazza Unità, una serie di prescrizioni riguardanti soprattutto il traffico veicolare. Dalle 17 alle 20.30 circa, sarà istituito un divieto di transito sulle Rive, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mercato Vecchio e l’intersezione con piazza Tommaseo.

Tutte le informazioni sono disponibili direttamente sul sito. E’ possibile anche scaricare l’APP Eyof 2023 per Android e IOS.

Il Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea 2023 in Friuli Venezia Giulia è supportato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.