Al via la quarta Olimpiade di Noemi Batki

Alle Olimpiadi di Tokyo domani sarà un’altra giornata ricca di emozioni per gli atleti ‘made in Fvg’. Da un lato, c'è l’attesa per l’inseguimento a squadre del ciclismo su pista che, dalle 11.07 italiane, assegnerà al quartetto azzurro una delle due medaglie più pesanti. Nella sfida a due con la Danimarca, infatti, il bujese Jonathan Milan, Francesco Lamon, Simone Consonni e la locomotiva Filippo Ganna proveranno a conquistare l’oro, ma nell’ipotesi peggiore sono già certi dell’argento.

Prima, però, ci saranno da seguire altre due atlete dei team regionale. Si tratta della tuffatrice Noemi Batki, che in Giappone gareggerà nella sua quarta prova olimpica. La portacolori del Centro sportivo dell’Esercito e della Triestina Nuoto sarà in scena dalla piattaforma da dieci metri con qualificazioni dalle 8 italiane; semifinale giovedì 5 dalle 3 italiane e finale nella stessa giornata, a partire dalle 8 italiane.

Torna in acqua, nella canoa velocità, anche Francesca Genzo: domani, dalle 3.47 ora italiana, l'azzurra disputerà la seconda batteria delle qualificazioni del K1 500, la gara in cui Josefa Idem vinse ben 4 medaglie olimpiche da Atlanta a Pechino. Oggi a guidare la specialità sono l’ungherese Danuta Kozak che cerca il suo terzo oro olimpico dopo Rio e Londra, la neozelandese Lisa Carrington campionessa iridata in carica e bronzo nel 2016 che punta al record di 4 medaglie a Tokyo nel kayak. Oltre Alla bielorussa Vulha Khudzenka, argento ai mondiali del 2019. Per la triestina sarebbe sufficiente arrivare al terzo posto in batteria per passare direttamente in semifinale, diversamente i quarti sono in programma sempre mercoledì 4 alle 5.50, mentre semifinali (alle 3) e finale (alle 5.20) giovedì 5 agosto.