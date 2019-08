Al via la stagione della Delser

Ieri, nella palestra di Paderno, è suonata la prima campanella per la Delser. La squadra ha svolto il suo primo allenamento della stagione 2019/20. Al raduno hanno presenziato il nuovo coach Alberto Matassini, l'intero staff della Libertas Basket School e il presidente Leonardo de Biase. Nel prossimo mese abbondante le ragazze saranno impegnate nel periodo di preparazione in vista del campionato di A2, la cui prima partita si svolgerà al Benedetti il 28 settembre contro Mantova.

In questa giornata, che è a tutti gli effetti come un “primo giorno di scuola”, l'entusiasmo è palpabile. Lo si percepisce anche dalle parole del capitano Debora Vicenzotti, intervistata poco prima dell'allenamento: “La squadra di quest'anno è molto diversa rispetto a quella dell'anno scorso e per questo ci sarà molto da lavorare sull'integrazione dei nuovi componenti nel gruppo. Anche lo staff è cambiato e nelle prossime settimane conosceremo meglio il nuovo coach. Di buono c'è che possiamo contare su giocatrici giovani e volenterose, pronte a mettersi in gioco con entusiasmo".

"Da Pozzo e Pontoni rientreranno dagli infortuni e avranno molta voglia di riscatto. Ianezic ha appena vinto il titolo europeo con la Nazionale Under 20. Le altre giocatrici avranno la possibilità di ritagliarsi dell'ulteriore spazio. Turel, invece, che è appena arrivata, corroborata dalla giovane età e dalla sua grinta, potrà dimostrare il suo valore. Liga Vente, un altro volto nuovo, è una giocatrice molto valida e ci aiuterà tantissimo. Lei è un cinque puro, che ama giocare in post basso. Ricoprirà un ruolo che ci mancava da anni e per questo motivo, a livello tattico, sarà molto importante l'asse play-pivot. In conclusione, posso dire che saremo una squadra tosta per le avversarie”, conclude Vicenzotti.