Al via le iscrizioni per l'International SkyRace Carnia

Sono aperte le iscrizioni all'International Skyrace Carnia che, il 18 giugno, si prepara a vivere la sua 16esima edizione.

Al fianco della classicissima individuale, sarà riproposta sullo stesso percorso anche la quinta edizione della Staffetta, composta da due atleti (donne, uomini o miste) che percorreranno lo stesso tracciato della SkyRace suddiviso in due frazioni.

La proposta è indirizzata agli atleti non particolarmente preparati per le distanze medio/lunghe e che in questo modo, a staffetta, possono tranquillamente a portare a termine la gara.

Sarà ripristinato per entrambe le manifestazioni il percorso originale, con partenza e arrivo in località Laghetti a Timau di Paluzza. La lunghezza del percorso è di 24,5 chilometri con 2.004 metri di dislivello, con la Cima Coppi sistemata nella prima parte della prova sul Monte Floriz, a quota 2.184 metri, mentre nella seconda parte si affronterà il Monte Pal Piccolo, con il fascino del passaggio attraverso le trincee della Grande Guerra.

Tutte le informazioni e iscrizioni: www.skyracecarnia.it