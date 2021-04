Al via le iscrizioni per la Mytho Marathon

È stato un anno di attese e di aspettative che non verranno certo deluse: giovedì 15 aprile, Mytho Marathon apre le iscrizioni ai 42,195 chilometri del Friuli Venezia Giulia e non solo.

L’appuntamento con la edizione di esordio di Mytho Marathon è fissato per domenica 31 ottobre per un evento all’insegna del running e della passione per la corsa.

Per l’edizione 2021, a fare da sfondo all’entusiasmante sfida sarà Cividale del Friuli, riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità che farà da palcoscenico all’unica gara del Friuli Venezia Giulia sui 42,195 chilometri. Le iscrizioni per partecipare a questa sfida epica si potranno completare sul sito www.mythomarathon.it, realizzato dal partner Neferstudio Design Agency, dove si trova il regolamento per partecipare e cominciare a conquistare una parte dell’ambito titolo di Mytho.

Il format per prendere parte alla prima edizione prevede una divisione nelle tempistiche per l’iscrizione: fino alla fine del mese di aprile, potranno essere acquistati i pettorali al prezzo di 35 euro. Dal primo maggio fino alla fine di giugno la quota d’iscrizione è fissata a 45 euro e dal primo luglio fino a agosto il prezzo sarà di 55 euro. Dal mese di settembre l’iscrizione salirà a 60 euro con il pacco gara completo, mentre dal primo di ottobre e fino al 20 ottobre, l’iscrizione resta di 60 euro ma solo con pettorale, braccialetto, mascherina e sacca.

Tutti coloro che taglieranno il traguardo della Marathon di Cividale del Friuli si metteranno al collo la prima delle tre medaglie Mytho che, dopo aver completato la prova di Palmanova nel 2022 e quella di Aquileia nel 2023, andranno a comporre un trofeo unico e mai visto prima. Per fregiarsi del titolo di Mytho occorrerà quindi partecipare alle tre edizioni itineranti della 42,195 chilometri del Friuli Venezia Giulia.

Con l’iscrizione alle gare in programma i runner otterranno una sacca personalizzata con il pettorale, la maglia ufficiale e numerosi gadget tecnici oltre che prodotti del territorio friulano, e questo pacco gara sarà disponibile in abbinamento alle iscrizioni effettuate entro il 30 settembre 2021.

Le iscrizioni non si aprono solo per i 42,195 chilometri della maratona: per tutti gli appassionati di corsa che non vogliono affrontare una sfida olimpica c’è la possibilità di prendere parte a Mytho Half Marathon, la mezza maratona che con i suoi 21,097 chilometri è l’ideale per misurarsi su un anello veloce dove poter fare il personal best.

Per chi ama correre in compagnia, dopo mesi di uscite in solitaria, c’è Mytho Team Marathon, una staffetta per quattro corridori che affronteranno una decina di chilometri a testa.

I costi di iscrizioni variano a seconda dell’evento e sono disponibili sul sito web.