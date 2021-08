Al via le Paralimpiadi di Tokyo

We Have Wings: abbiamo le ali, ali per cacciare le incertezze che hanno caratterizzato questo ultimo anno e mezzo. E’ stato questo lo slogan della cerimonia di apertura dei XVI Giochi Paralimpici estivi di Tokyo 2020. L’evento, all’Olympic Stadium, ha visto la tennista Yui Kamiji, il bocciatore Shunsuke Uchida e la sollevatrice di pesi Karin Morisaki portare la torcia olimpica, simbolo, a livello mondiale, della sfida dell’uomo contro la pandemia.

Quasi tre ore di musiche, coreografie e canti, il tutto ambientato sulla pista dell’Aeroporto di Para, luogo simbolo di diversità e inclusione, con i protagonisti che, per l’occasione, hanno indossato una maglietta con su scritto #WeThe15, la campagna promossa dall’International Paralympic Committee (IPC) e dall’International Disability Alliance (IDA) per porre l’attenzione sui diritti delle persone con disabilità. Attesa finita, dunque, per i 4.400 atleti delle 162 delegazioni che, da domani, inizieranno a gareggiare. L’Italia, che si presenta a questo evento con il gruppo più numeroso di sempre, è stata rappresentata, durante la cerimonia di apertura, dalla schermitrice Beatrice ‘Bebe’ Vio e dal nuotatore Federico Morlacchi.

Tanta l’emozione ma anche la soddisfazione per essere stati scelti come alfieri dell’Italia a questi Giochi: “Essere il portabandiera di questi atleti straordinari e aver sfilato insieme a Bebe è qualcosa che mi dà una carica straordinaria”, ha spiegato Morlacchi.

“Con Federico ci siamo divertiti moltissimo – ha osservato la Vio – è stato davvero emozionante: siamo onorati e speriamo di aver rappresentato l’Italia nel migliore dei modi”.

“Quello che era impensabile un anno fa si è finalmente realizzato – ha dichiarato il Presidente del CIP Luca Pancalli - si è riaccesa la fiaccola dei Giochi paralimpici e con essa non solo i sogni e le speranze dei circa 4.400 atleti venuti a Tokyo ma anche dell’umanità intera che in questi Giochi, Olimpici e Paralimpici, sta tentando di guardare a quella luce in fondo al tunnel dopo un periodo molto difficile che ancora oggi fatichiamo a metterci alle spalle”.

“È stata una emozione grandissima, una cerimonia appassionante ed entusiasmante – ha aggiunto - ora è il momento di lasciare parlare il campo di gara. Non vediamo l’ora di mostrare tutto il nostro valore”.

Nella notte italiana subito al via le gare. La prima portacolori Fvg a scendere in campo sarà Giada Rossi, mentre all'alba di giovedì 26 sarà la volta di Matteo Parenzan; per il tennis tavolo il ricco programma vede fino al 28 agosto le gare individuali, con semifinali e finali in programma sabato 28. Dal 31 agosto, invece, le competizioni di squadra, che si concluderanno con l’assegnazione delle medaglie il 2 settembre.

Domenica 29 agosto, invece, sarà il giorno di Giorgia Marchi. Per lei batterie nella notte italiana (tra le 2 e le 4.25) ed eventuale finale nella fascia oraria tra le 10 e le 13.25.

Il 31 agosto, invece, vedremo al via i due portacolori del paraciclismo, Katia Aere e Andrea Tarlao. Primo impegno con la crono, mentre l’appuntamento con la prova su strada sarà rispettivamente l’1 e il 3 settembre.