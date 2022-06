Al via Sacile Xtreme Days Festival

Ai blocchi di partenza la settima edizione di Sacile Xtreme Days Festival, l’evento, unico in Regione e primo a livello nazionale, che dal 3 al 5 giugno porta sport estremi, freestyle e outdoor all’interno di un centro storico, in contesto urbano.

Imponenti gli allestimenti, che hanno impegnato oltre 40 volontari della Pro Sacile, e trasformato piazza del Popolo in un’arena di adrenalina e divertimento.

Per la serata di sabato 4 giugno è attesissimo “Xtreme Days Show”: dalle 21 si accendono i motori di motocross e quad che illumineranno Piazza del Popolo con acrobazie in volo, giravolte e salti senza mani. In sella, i piloti professionisti Davide Rossi, Alessio Ponta, James Trincucci e Filippo Rossetto. Insieme, con l’accompagnamento musicale dei dj di Radio Peterpan, ci sarà un’esibizione delle principali e più seguite attività del festival, che si potranno seguire e provare attraverso i workshop in entrambe le giornate di sabato e domenica. Tra questi, l’esibizione in notturna di Cristiano Perseu, atleta famoso in Italia per le sue esibizioni acrobatiche sulle superfici acquatiche, a Sacile con diversi spettacoli di flyboard sul fiume Livenza nei pressi del Ponte della Vittoria.

Da contorno a musica, sport, adrenalina e divertimento, il buon cibo, con un assaggio di diverse specialità enogastronomiche: tra le zone di Campo Marzio, Piazza Manin e Parco Ortazza sono presenti i food truck che presentano piatti per tutti i gusti, dai classici panini alla picana argentina, dagli arrosticini abruzzesi alla cucina romana.

Soddisfatti gli organizzatori, guidati da Lorena Bin, presidente della Pro Sacile, e Alberto Gottardo, storico organizzatore del Festival. “Dopo due anni siamo riusciti a riportare per il grande pubblico di Sacile e della Regione uno degli eventi più richiesti e seguiti. Xtreme Days Festival non è solo la celebrazione degli sport e degli stili di vita sani, ma anche un’ottima iniziativa per promuovere il turismo nel Giardino della Serenissima”.