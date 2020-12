Aldo Moro miglior team di corsa in montagna

Grandi risultati di squadra per l’Aldo Moro Paluzza Segheria F.lli De Infanti – Bravi Market nel Campionato Italiano 2020 di Corsa in Montagna FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Pur in una stagione travagliata per l’emergenza sanitaria, il Team di Paluzza ha dimostrato tenacia, impegno e crescita, sia di squadra che a livello individuale.

Le classifiche finali 2020 premiamo i ragazzi e le ragazze del coach Andrea Di Centa, inserendosi stabilmente in quasi tutte le classifiche nelle prime dieci posizioni.

Questo il riepilogo generale di società 2020: quinto posto femminile, nono posto maschile;

gran premio di corsa in montagna (punteggio complessivo di Corsa in Montagna, Vertical e Lunghe Distanze): settimo posto femminile e decimo maschile;

Campionato italiano vertical: ottavo posto femminil e quinto maschile;

Campionato italiano lunghe distanze - A livello individuale 2020: sesto posto per Maria Dimitra Theocharis, che si è anche imposta nell’edizione 2020 della Gara Internazionale “DreiZinnen” a Sesto Pusteria.

Campionato Assoluto di corsa in montagna: settimo posto per Maria Dimitra Theocharis;

Campionato Assoluto Vertical: ottavo posto per Nicola D'Andrea;

Campionato Promesse corsa in montagna: 11esimo posto per Caterina Bellina.

Risultati importanti per la società di Paluzza che avrà come obiettivo 2021 quello di migliorare queste prestazioni e raggiungere il podio che ormai non è più così lontano. Per questo obiettivo importante ci sarà anche il ritorno in squadra di Michael Galassi che farà crescere sicuramente le prestazioni di gruppo.