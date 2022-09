Alessandro Fabian vince l’Olimpico di Grado

E' stato Alessandro Fabian a trionfare nella 23esima edizione il Triathlon di Grado, primo atto del weekend di Let’s Go Triathlon. L’atleta padovano della Team Elements ha realizzato il tempo record per la gara, ultimando l’Olimpico no-draft, quindi il chilometro e mezzo di nuoto, i 40 chilometri di bici e i 10 di corsa, in 1:46:30.

Il triathleta, che ha all’attivo diversi titoli italiani assoluti e ha partecipato a tre Olimpiadi, ha dominato per tutta la gara, mantenendo il vantaggio conquistato già nella frazione di nuoto. Secondo classificato Stefano Rigoni, della Run Ran Run, con 1:50:11, (arrivato sul terzo gradino del podio lo scorso anno), mentre terzo Michele Marchelli, del Cus Propatria Milano, con 1:50:52. Padovana anche la regina della gara: Claudia Carmela Paladini, della Thermae sport, con 2:05:17, seguita da Erica Mazzer, del Valdigne triathlon, con 2:06:48, e da Martina Dogana, con 2:13:12.

Sono stati 600 gli atleti che hanno gareggiato nel primo dei due appuntamenti ideati dal Circolo Sportivo Adria Gorizia Triathlon con il marchio Let’sGoTriathlon. Sei le nazioni rappresentate: Italia, Slovenia, Austria, Germania, Svizzera e Svezia. Una gara che ha avuto ancora una volta come punto di forza il percorso, particolarmente suggestivo poiché immerso nelle bellezze di Grado e dei suoi dintorni. La frazione di nuoto ha portato gli atleti nel tratto antistante alla spiaggia GIT all'altezza del Parco delle rose, mentre quella di bici (con scia vietata) fino alla località Punta Sdobba–Caneo di Fossalon. Per la frazione di corsa il tracciato si è snodato tra la spiaggia principale e il centro storico cittadino, con arrivo finale al Parco delle Rose. L’edizione 2022 del Triathlon di Grado ha avuto anche un testimonial d’eccezione: Francesco Ippolito, atleta della Gorizia nuoto, campione del mondo di nuoto per salvamento.

Altri 250 triathleti gareggeranno domani, domenica 4, nella gara su distanza Sprint, sempre con percorsi che si snoderanno tra la spiaggia, la laguna e il centro storico. Oltre 150 i volontari impegnati nella due giorni. Tutte le info sul sito internet www.letsgotriathlon.it.

In allegato quattro foto: due scatti della gara, Alessandro Fabian con le prime due classificate delle donne, Marco Braida del CSA Gorizia triathlon con il testimonial Francesco Ippolito e la sua allenatrice Martina Gratton.