Alessia Trost bronzo europeo

Alessia Trost è tornata. Dopo un periodo travagliato, la saltatrice pordenonese è salita sul podio dei Campionato Europeo per team di Bydgoszcz (Polonia), conquistando una medaglia di bronzo che le ridà fiducia in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

La friulana ha eguagliato il suo stagionale superando l'1,94, e solo la regola di Coppa le impedisce di spendere più di un salto ai successivi 1,97. La Trost è comunque terza e consegna un contributo essenziale alla squadra (dieci punti) nella lotta per il podio. Senza macchia fino a 1,85, il ruolino dell'azzurra conta i primi errori a 1,90 (valicato al terzo salto), e a 1,94 (ok al secondo). Poi, l'unico errore a 1,97 che significa stop. A vincere è l'ucraina Yulia Levchenko, unica oltre l'1,97, mentre la svedese Erika Kinsey (1,94) supera la Trost per il gioco del conteggio degli errori.

"Ci voleva!", è stato il primo commento della pordenonese. "Finalmente ho messo in pratica quello che ho allenato in questi anni. Sono contenta perchè sono riuscita a saltare più libera e più 'intera'. E l'ho fatto a 1'94''. Volevo contribuire a mantenere la buona posizione in classifica dell'Italia (che poi ha chiuso quarta, ad appena mezzo punto dal podio, ndr). Ora il prossimo obiettivo sono i Mondiali di Doha e con questa medaglia posso preparami con uno spirito diverso".

Da segnalare per i colori Fvg anche l'ottavo di Tania Vicenzino nel salto in lungo (6,27, +0.7).