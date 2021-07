Alexandra Agiurgiuculese stacca il biglietto per Tokyo

È confermato: la ginnasta Alexandra Agiurgiuculese è stata ufficialmente convocata per i Giochi Olimpici di Tokyo dopo gli assoluti di Folgaria, dove ha conquistato il bronzo! Insieme a lei, anche la spadista Mara Navarria, che da un anno si allena all’Associazione Sportiva Udinese (Asu).

Quella bianconera sarà così "una delle poche società a poter vantare fra le sue fila ben due atlete di tale caratura", ha sottolineato il presidente di Asu Alessandro Nutta ricordando come "sono stati mesi difficili per loro, che si sono viste posticipare le Olimpiadi di un anno, ma anche per lo sport in generale, e noi non facciamo eccezione. Nonostante questo, nelle ultime settimane, le nostre atlete e i nostri atleti ci hanno riempiti di orgoglio conquistando molte e importanti medaglie e di questo non posso complimentarmi con loro e con tutte le allenatrici e tutti gli allenatori che in questi mesi ce l’hanno messa davvero tutta!".

Nutta si riferisce alla medaglia d’argento che le farfalle della squadra giovanile (Tara Dragas, Tavano Isabelle, Isabel Rocco, Elena Perissinotto, Elisa De Luca, Giulia Cancian) hanno conquistato al Campionato Italiano Assoluto di Ritmica di Folgaria, ma anche al quinto posto delle Allieve Gold (Anna Braidotti, Noemi Trani, Alice Grigolini, Adele Asquini, Gloria Ragazzini e Benedetta Aurora). Non solo però, perché basta tornare indietro di qualche giorno per vedere gli ottimi risultati delle atlete della ginnastica artistica femminile che sono state impegnate e Rimini nelle Finali Nazionali Silver Summer Edition 2021.

"Sono stati 10 giorni di gare intensi ma sicuramente ripagati dai risultati ottenuti. L’Asu in ogni categoria si è dimostrata competitiva, raggiungendo le finali e ottenendo anche diversi podi e medaglie. Siamo molto orgogliose di tutte le nostre ginnaste che stanno col tempo migliorando la loro prestazione", hanno spiegato le tecniche Margherita Antonini ed Elena Zaldívar Sáez.

Ma vediamo un po' di risultati. Nel campionato nazionale livello eccellenza junior 1 Lara Sattolo si è classificata terza all around e si è qualificata in tutte le finali di specialità ad attrezzi, prima al volteggio, quarta nella trave, sesta a corpo libero.

Per le senior, Elisa Ronco si è qualificata per le due finali di specialità negli attrezzi, trave e volteggio. Nella categoria junior2: Camilla Barbetti quinta all around, si è qualificata per tre finali di specialità ad attrezzi, prima nel volteggio, terza alle parallele; Sofía Urso si è qualificata per due finali di specialità ad attrezzi, quarta alle parallele e corpo libero.

In serie D allieve, terza la squadra formata da Astrid Chiaradia, Emma Lentini, Annalisa Bianchi. Per la categoria Allieve3 LD: Annalisa Bianchi è arrivata quinta all'all around, e si è qualificata per tre finali di specialità ad attrezzi, seconda al volteggio; Astrid Chiaradia, si è qualificata per due finali di specialità ad attrezzi, terza nelle parallele. Per la categoria Allieve4: Emma Lentini, è vice campionessa nazionale all around, oltre a essersi qualificata in tutte le finali di specialità, seconda nella trave e nel corpo libero, terza alle parallele.

Aurora Zamolo (junior3) si è qualificata per la finale di specialità al volteggio. Nella serie D LC allieve l'Asu è quinta su 72 squadre con Alice Caporale, Ottavia Zannier, Gaia Modolo, Caterina Barbetti, Isabel Cuciz, Beatrice Freschi. Per le allieve3 LC, Alice Caporale è campionessa nazionale all around, prima su 134 ginnaste. Ottavia Zannier è arrivata 13esima per la finale di categoria!

Nella categoria LC3 allieve 4, Beatrice Freschi si è qualificata sesta su 80 ginnaste. Per le LB allieve2, Benedetta Strizzolo si è qualificata per la finale di categoria. Per le LB allieve3, Matilde Pascolini e Rebecca Cainero si sono qualificate per la finale di categoria. Nella categoria LA3 allieve 1, Emma Candieracci si è qualificata sesta per la finale su 275 ginnaste. Per le LA3 allieve 2, Beatrice Travaglini è arrivata nona per la finale di categoria su 296 ginnaste. E ancora fra le LA3 allieve 3, Amelia Ceschiutti 13esima si è qualificata per la finale di categoria su 215 ginnaste.

Bene i ginnasti della sezione ginnastica artistica maschile: Andrea della Ricca si è classicato nono nella categoria LD; Gabriele Barbetti decimo nell'LC A2; Piero Boezio 18esimo per la categoria LC J2. La squadra LC Open (Piero Boezio, Peter padovani, luca Petris e Filippo Giorgiutti) è arrivata in decima posizione, in finale!

Per la sezione ritmica le ragazze della LB serie D allieve sono arrivate quinte (Ginevra Romano, Victoria Dionisio, Sofia Bon, Romina Cos); le LD serie D open, none (Jennifer Del Frate, Mariagrazia Gasparini, Elisa Peressutti, Alice Violin, Giulia Sebastiani); le LC insieme Open (Elena Pilosio, Carlotta Sirch, Miriam Cipolla). Per la categoria LE individuale, Gaia Patriarca è 11esima e quinta nella finale alla palla; infine nella categoria LE individuale, Arianna Cos è quinta e sesta in finale alle clavette. Hanno partecipato senza entrare in finale anche: Melani Velasquez, Giulia Bon, Arianna Morotto, Elisa Maria Vincenzi (LA-LB); Eleonora Clemente, Elisa Babolin, Margherita Muni (Serie D LB open); Stella Meneghin, Giulia Facinoli, Angelica Dorigo (LC).