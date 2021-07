All'Eurosporting di Cordenons torna il grande tennis

"Ritorna anche quest'anno il grande tennis internazionale all'Eurosporting di Cordenons; una realtà nella quale sono state rispettate e si rispettano le regole anti pandemia e per questo un modello organizzativo da replicare: qui, per questi motivi, l'attività non si è mai fermata, altrove sì. È il frutto della qualità e della cura con la quale chi ama davvero lo sport e i suoi ideali, riuscendo a mettere assieme le risorse private e pur con un sostegno degli enti pubblici limitato rispetto al passato, è in grado di proseguire un'attività capace di restituire attrattività al territorio mantenere vitale il vivaio tennistico regionale, in uno sport dal crescente interesse mediatico grazie ai risultati di Matteo Berrettini".

Con queste parole l'assessore regionale allo Sport, Tiziana Gibelli, ha portato il saluto dell'Amministrazione alla presentazione dei due eventi che animeranno lo sport regionale e pordenonese dal 26 luglio all'8 agosto: il Torneo internazionale femminile di Tennis Acqua Dolomia e Serena Wines (26/7-1/8), che fa parte dell'ITF World Tennis Tour, e gli Internazionali maschili del Friuli Venezia Giulia, l'ATP Challenger 80 (1-8/8).

Eventi, dedicati alla memoria di Edi Raffin, ideatore della manifestazione femminile, giunta alla diciottesima edizione e cresciuta nel tempo.

"La Regione ha sostenuto con convinzione questa iniziativa - ha commentato Gibelli ricordando che l'assegnazione dei contributi da parte dell'Amministrazione è definita da un'apposita commissione di tecnici del Coni - visto lo spessore degli eventi, così come ha fatto per le altre iniziative principali del mondo tennistico che si svolgeranno in Friuli Venezia Giulia, ora possibili dopo le restrizioni anti Covid-19".

"Questo è stato riconosciuto come l'evento tennistico più importante del Friuli Venezia Giulia - ha precisato l'assessore - . Pertanto merita il plauso della Giunta regionale per la capacità dimostrata dagli organizzatori di inserirsi nel tempo nella rete dei circuiti internazionali, tanto da richiamare sia nel settore femminile sia in quello maschile, atlete e atleti che occupano spazi di prestigio nella 'ranking list' di questa entusiasmante disciplina sportiva".

Prima dell'assessore, sono intervenuti tra gli altri Serena Raffin, figlia dell'ideatore della manifestazione e direttrice del torneo, il sindaco di Cordenons, Andrea Delle Vedove, e il presidente del Comitato regionale della Federtennis, Antonio De Benedittis.