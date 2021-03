All'Italian Baja l'Italiano Cross Country

Si apre in Friuli il Campionato Italiano Cross Country Rally & Side by Side Vehicles 2021. A inaugurare la massima serie tricolore l’Italian Baja International, la gara organizzata dall’esperto staff dell’ASD Fouristrada Club 4x4 Pordenone.

Un programma sintetizzato come previsto dalle disposizioni relative al difficile periodo. Le operazioni preliminari saranno concentrate nella giornata di venerdì 19 marzo a Pordenone, presso il Centro Direzionale dell’Interporto Centro Ingrosso, sede del quartier generale, oltre che della partenza e del traguardo della gara. Start alle 9 di sabato 20 marzo e dopo tre passaggi sulla prova speciale “Artugna”, alle 18 l’evento si concluderà con la Premiazione.

Attesa per la partecipazione del rider spagnolo Carlos Checa, già protagonista della Moto GP e Motomondiale che sarà su una Maverick in Side by Side. Al via Lorenzo Codecà, il Campione in carica della classe regina T1 ed il Tricolore Veicoli di Serie Alfio Bordonaro, entrambi sulle Suzuki, marchio Campione in entrambe le categorie.

Un elenco iscritti che tra conferme e novità garantisce un elevato agonismo tra nomi noti dell’avventuroso fuoristrada. Nuovo anno e nuova avventura sulla super collaudata Sukuki Gran Vitara per il pluri campione Lorenzo Codecà che con Mauro Toffoli alla navigazione continua l’esaltante esperienza che da 16 stagioni lo lega alla casa giapponese, marchio affezionato alla presenza ufficiale nel tricolore e che sempre nella massima categoria T1 schiera anche la Gran Vitara di Federico Tozzolo e Paolo Paisan.

Pronta la risposta dell’R Team che contrappone cinque equipaggi di lunga esperienza come Sergio Galletti e Daniele Fontana Sacchetti sulla Toyota Hilux Over Drive, sul fronte Mitsubishi Riccardo Colombo con Massimiliano Catarsi sulla L200 e Andrea Schiumarini navigato da Stefano Sinibaldi e Antonio Ricciari con Luca Macrini sulle Pajero WRC+ sempre del marchio Mitsubishi, mentre su Great Wall Hover WRC ci saranno i siciliani Riccardo Milazzo e Domenico Falsone.

Equipaggio d’oltre confine quello formato dall’esperto ceko Miroslav Zapetal con lo slovacco Marek Sykora su Ford F150 EVO, abituale frequentatore delle scene internazionali. Novità per il bolognese Alessandro Bertuzzi che insieme a Roberto Marcon esordisce sulla nuova BMW X6, opportunità avuta dal collaudato equipaggio dalla Jazz Tech Team. “Di questo ringrazio Lorenzo Cenzi e Federica Costa e i partner che ci supportano. Visto l'elenco partenti credo sarà una bella gara ed e' un buon inizio di stagione”, ha commentato il pilota emiliano.

Nella T2 veicoli di serie, il siciliano campione in carica Alfio Bordonaro difenderà il primato al volante della Suzuki New Gran Vitara, l’affidabile e vincente vettura giapponese che anche per il 2021 sarà protagonista del Suzuki Challenge. Il monomarca che, oltre al vincitore Bordonaro, conta tra i sicuri primi attori anche il toscano Andrea Luchini, pilota con 20 anni di trofeo all’attivo, navigato da Piero Bosco, i cugini Marco ed Alessandro Trivini Bellini, il rodigino Mauro Cantarello e Francesco Facile, Francesco Ceschin e Simone Feraboli, oltre a Claudio Allegranzi e Roberto Bianchin.

Si preannunciano sfide accese anche nella categoria TH con i detentori della Coppa ACI Sport 2020 Giovanni e Francesco Farina che rilanciano la sfide con la Suzuki Vitara all’agguerrita concorrenza dove figurano anche Ricky Rickler e Maurizio Dominella, l’equipaggio R Team su Mitsubishi Pajero WRC. Tornano a formare equipaggio gli esperti emiliani del Team Bologna Fuoristrada Paolo Cau e Bruno Fedullo su Pajero 3.5, stessa vettura per Rinaldo De Nardi e Alessio Spiteri.

Sarà titolo tricolore dal 2021 anche per la Syde by Side, la categoria che si propone come l’entry level del Cross Country, con veicoli “semplici” ma altamente formativi e dalle prestazioni entusiasmanti, dove svetta naturalmente il nome di Carlos Checa, il rider sarà navigato dal bravo Paolo Ceci sulla Maverick X3 in versione “preparata” TM1. Si ripropone subito la sfida tra le Quaddy Yamaha YXZ1000 con cambio manuale di Amerigo Ventura e Mirko Brun, sempre in duello con Alessandro ed Emiliano Tinaburri, contro i side dotati variatore come la Polaris RZR Turbo degli esperti Franco Picco e Camillo Dal Zotto o la Maverick X3 di Elvis Borsoi e Stefano Pelloni.