Alla Carnia Arena scatta la Alpen Cup

Saranno 69 atleti in rappresentanza di quattro nazioni diverse i protagonisti assoluti della due giorni di gare di Forni Avoltri valide per il circuito di biathlon OPA Alpen Cup 2020-21.

Il rinnovato centro federale "Carnia Arena", in località Piani di Luzza, sarà teatro dopo tanti anni di una manifestazione di carattere internazionale e lo farà mettendo a disposizione dei biathleti un poligono di tiro nuovo di zecca, dotato di 30 sagome elettroniche Kurvinen, e completato a termpo di record a fine ottobre scorso.

La due giorni di gare internazionali permetterà di vedere sulle nevi di Forni Avoltri diversi importanti giovani prospetti provenienti da Svizzera, Slovenia e Germania, ma anche atleti che hanno calcato più volte il palcoscenico della Coppa del Mondo come le azzurre Federica Sanfilippo, Michela Carrara e Nicole Gontier.

Il ricco programma di gara avrà inizio domani con le gare individuali. Si partirà alle 10 con la prova senior maschile che vedrà al via il solo Yannick Kreuzer (Svizzera), e verrà seguita dalla gara Junior e da quella Youth alla quale sono iscritti parecchi atleti italiani e tra questi anche i portacolori del Friuli Venezia Giulia: Ribbi (Camosci), Piller Cottrer e Piller Hofer entrambi dei Carabinieri.

A seguire sarà il turno delle ragazze, dove ci sarà grande attesa nel vedere il confronto con le Senior da parte delle azzurre appartenenti alla categoria Junior Auchentaller, Passler, Sciarpa e Trabucchi e soprattutto dall'arrembante Youth Linda Zingerle. Dopo l'avvincente sfida tra le Senior sarà il turno delle Junior e delle Youth dove sarà presente anche la sappadina Sara Scattolo.

La manifestazione, a porte chiuse, organizzata come di consueto dall'ASD Monte Coglians in collaborazione con lo Sci Cai Trieste ASD e finanziata da PromoTurismoFVG, sarà inoltre un importante banco di prova per gli organizzatori in vista degli EYOF 2023 le cui gare di biathlon si svolgeranno proprio a Forni Avoltri. Nell'occasione il Comitato Organizzatore ha cercato di riavvicinare al biathlon un gran numero di volontari che saranno fondamentali proprio per il Festival Olimpico della Gioventù Europea.

La due giorni di gare di Forni Avoltri verrà seguita da vicino da Neveitalia.it, il portale di riferimento in Italia per il mondo della montagna e degli sport invernali, che da alcuni anni segue da vicino gli eventi sportivi del centro carnico e che offre anche il servizio webcam della struttura.