Alla Corsa della Bora atleti da 42 nazioni

Con la Corsa della Bora, Trieste diventa nodo sinergico per il turismo in Regione. Per l’ottava edizione del summit di trail running invernale, in programma dal 6 all’8 gennaio 2023, si prevede un boom di 5mila presenze, con alberghi pieni in bassa stagione.

Il primo evento della regione per numero di runner vede quest’anno una trionfale partenza dal centro triestino per la 32 e la 42 chilometri, mentre per tutte le gare si conferma l’arrivo a Portopiccolo, sempre più protagonista. Un evento che fa vivere tutto il territorio, da Trieste al Friuli, esplorando il carso e i castelli del Fvg fino alla vicina Slovenia con una gran varietà di percorsi, dalla maratona ultra trail da 164 chilometri alla passeggiata inclusiva per famiglie.

Così l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini: “Le competizioni ultra trail sono eventi dal forte impatto mediatico, che riescono a suscitare curiosità e ammirazione anche tra i non sportivi, viste le straordinarie capacità atletiche richieste per portare a termine questo tipo di gare. La Corsa della Bora non è da meno: un’occasione di grande visibilità per la nostra Regione, forte anche di un percorso che si snoda attraverso una delle zone più belle del Friuli Venezia Giulia, dal Carso fino a Portopiccolo. E se non bastassero gli scorci mozzafiato sul golfo di Trieste, ad accogliere gli atleti, provenienti da ben 42 nazioni diverse, ci saranno le specialità enogastronomiche regionali, con prodotti a km 0 collocati nei 20 punti ristoro”.

“Anche per questo motivo – aggiunge Bini -, rivolgo un plauso agli organizzatori per aver saputo fare sistema, valorizzando a 360 gradi tutte le eccellenze del territorio e predisponendo pacchetti di ospitalità da due o tre notti per runner e accompagnatori, che potranno così vivere al meglio il loro soggiorno in regione. A tutti loro rivolgo un caloroso benvenuto e un “buon vento” per la gara podistica che stanno per affrontare”.

La Corsa della Bora è organizzata da Asd SentieroUno e sostenuta dalla Regione e PromoturismoFvg, Aics, i Comuni di Trieste, Gorizia, Duino Aurisina - Devin Nabrežina, San Dorligo della Valle – Dolina, Sgonico – Zgonik, Monrupino - Repentabor. Un evento in collaborazione con Coni, Fidal, Trieste Atletica e Wwf.