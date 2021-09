Alla Maratonina di Udine con il Green Pass

Sono già oltre 800 gli iscritti alla 21esima edizione della Maratonina Internazionale Città di Udine, che dopo la pausa forzata dello scorso anno ritorna - senza tetto massimo per le iscrizioni, inizialmente fissato a mille ma ora, appunto, tolto - domenica 3 ottobre, pur con un programma adattato alle esigenze del momento.

La macchina organizzativa è in piena attività, per gestire al meglio una logistica che si annuncia complessa soprattutto per l'obbligo, per gli atleti ma anche per tutto il personale in servizio durante l'evento, di esibire il Green Pass e di consegnare allo staff dell'Associazione Maratonina Udinese, ai fini del tracciamento, l’autodichiarazione anti-Covid19.

"Il processo di verifica del Green Pass - informa il presidente dell'Associazione, Paolo Bordon - avverrà tramite l'app nazionale VerificaC19, installata su dispositivi mobile. La partenza dei corridori, che avverrà da viale della Vittoria, alle 9.30, sarà scaglionata, nel rispetto di tutte le norme di minimizzazione del rischio. Allo start, e poi per almeno i primi 500 metri del percorso di gara, gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina". L'arrivo è previsto in via Vittorio Veneto.

Nel rispetto delle direttive nazionali l'Associazione Maratonina ha dovuto anche predisporre un piano organizzativo, sanitario, di sicurezza e un regolamento di gara coerenti con la normativa generale vigente, sottoposto al vaglio degli enti preposti. Le aree pre-gara e di partenza saranno adeguatamente delimitate, per evitare assembramenti.

L'edizione 2021 offrirà esclusivamente la mezza maratona e, la sera di sabato 2 ottobre, la cronoscalata a invito "Salita del Castello", nella quale 21 uomini e altrettante donne affronteranno la rampa che sale al colle del castello di Udine.