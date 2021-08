Alla Quadrifoglio il bronzo nazionale Under 15

A Centallo, nel Cuneese, lo scorso weekend si è disputata la Final Eight scudetto Under 15 a squadre della specialità volo. Tra le otto formazioni pretendenti al titolo, c’era anche la friulana Quadrifoglio-Fagagna, campione in carica grazie al titolo conquistato sui propri campi nel 2020, che è salita sul terzo gradino del podio, passando lo scettro alla piemontese Auxilium di Saluzzo.

I ragazzi fagagnesi hanno subito dato mostra della loro forza, superando per 8 a 4 nel primo turno i veneziani del Noventa e, con lo stesso punteggio, l’Auxilium nel secondo turno. Lanciata in semifinale, la Quadrifoglio ha affrontato l’astigiana Pro Valfenera; dopo un avvio in parità, l’incontro ha preso una brutta piega, girando a favore degli avversari, che si sono imposti per 2-8. Una domenica “nel pallone” per i fagagnesi, incapaci di riportare il risultato a loro favore, anche se non sono mancati episodi fortunosi a favore degli avversari che in qualche modo hanno influito sull’andamento della sfida.

Alla fine è bronzo per la Quadrifoglio, uno dei centri giovanili più attivi della regione, con gli allenatori Gianluigi Ziraldo ed Eliseo Bulfone hanno saputo ottenere il massimo dagli atleti Erica Candolini, Massimo e Riccardo Chittaro, Cristian e Davide Muzzatti.