Allenamento a casa con Lo Coco e Navarria

Allenarsi in casa con una campionessa e il suo allenatore, una coppia d'oro dello sport ovvero Mara Navarria e Andrea Lo Coco. "In questi giorni di forzata quarantena ho deciso di dare forma e sostanza a un’idea: la creazione di una piattaforma per una preparazione fisica personalizzata online e digitale, aperta non solo ad atleti professionisti ma anche a giovani atleti e tutte le persone interessate al proprio benessere fisico", spiega Lo Coco. "Io e Mara vi aspettiamo per una prova gratuita di allenamento. Abbiamo studiato programmi mensili, settimanali e giornalieri, per atleti, agonisti e non (mamme, terza età...) e allenamenti speciali su richiesta".

Tutte le informazioni su http://www.andrealococotrainer.com/