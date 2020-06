Allianz Team, filo diretto con i Campioni dello Sport

Portare sul campo di gioco i valori di una grande azienda, portare in ufficio la grinta di grandi sportivi. È questo il filo conduttore di Allianz Team, il nuovo format di interviste video e di approfondimento dedicato agli appassionati di sport e di cultura manageriale.

Allianz ha organizzato una “call tra campioni”, moderata da Francesco Cosatti, noto giornalista sportivo di SkySport, per indagare cosa abbiano in comune lo sport e il business, e come lo sport possa essere fonte di ispirazione per affrontare nuove sfide sul lavoro in momenti complessi come quello attuale. Ne è nato un video, disponibile da oggi sul canale YouTube di Allianz e sui canali social delle quattro società sportive: Juventus Women, Allianz Pallacanestro Trieste, Allianz Powervolley Milano e Allianz Geas Basket.

Quattro i testimonial d’eccezione, tutti protagonisti anche delle squadre Nazionali nelle relative discipline sportive: la triestina Sara Gama, la capitana di Juventus Women interprete della Nazionale femminile ai Mondiali 2018, Juan Fernandez, il playmaker dell’Allianz Pallacanestro Trieste capace di infilare un tiro decisivo per la vittoria da tre punti nella partita più importante della stagione nella serie A di Basket, Ilaria Panzera, la giovane cestista della Nazionale e dell’Allianz Geas Basket di Sesto San Giovanni, storica squadra di pallacanestro femminile che milita in Serie A e Riccardo Sbertoli, l’affermatissimo palleggiatore dell’Allianz Powervolley Milano che gioca nella SuperLega di pallavolo e in Nazionale.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A., commenta: “Allianz è al fianco di squadre sportive che si pongono ai più alti livelli professionistici in Italia, condividendo con loro la passione per le sfide leali e la valorizzazione dei talenti. Poter mettere a disposizione degli appassionati di sport l’esperienza di campioni che appartengono alle squadre sportive che Allianz affianca è una grande opportunità per interiorizzare i principi chiave dello sport. Questo nuovo format di incontri virtuali con grandi atleti vuole offrire ai giovani sportivi, ma anche a manager d’azienda, una vista sui valori che li devono accompagnare nello sport, nel lavoro e nella vita”.

L’incontro virtuale Allianz Team vuole esplorare gli elementi in comune tra tre seguitissimi sport di squadra - il calcio, il volley e il basket – e metterli in relazione a come si affrontano le difficoltà e agli ingredienti che possono contribuire al successo. Gli atleti si misurano così in una lunga conversazione in grado di ispirare i tifosi, ma non solo: capace anche di far riflettere chi lavora in azienda ed è sempre alla ricerca di nuovi modelli di miglioramento. Si parla di come trasformare i rischi in opportunità, degli stili della leadership, della meritocrazia inclusiva, delle differenze di genere e della volontà e dell’impegno per superarle, temi condivisi da Allianz e dai suoi partner sportivi, uniti dalla stessa passione, dallo stesso impegno e dagli stessi valori.