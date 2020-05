Questa sera, dopo il tramonto, lo stadio Friuli, in occasione della ricorrenza 6 maggio, si è illuminato grazie a un gioco di luci, che ha proiettato la bandiera del Friuli e quella Tricolore.

“Si tratta di un gesto, da parte del club, in un giorno impresso nella memoria di tutti, per lanciare un messaggio di speranza e di ripresa, sul modello di quanto accadde post terremoto in Friuli, in questa fase difficile per tutto il Paese”, ha spiegato l'Udinese in una nota.