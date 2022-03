Anche la politica si mobilita per la campionessa Mifri Veso

E’ la campionessa italiana Allieve del salto triplo indoor, ma non potrà partecipare alle competizioni internazionali con la maglia azzurra. Il motivo? E’ nata da genitori originari del Congo e non ha ancora la cittadinanza italiana.

La storia è quella di Mifri Veso, 16enne pordenonese, cresciuta nella Libertas Porcia e attualmente in forze all’Atletica Brugnera, allenata da Matteo Chiaradia, che agli Italiani Allievi di Ancona ha registrato un 12,66 nell’ultimo salto, che le è valso il tricolore. Vantava un 12,17 all’aperto e si è migliorata di mezzo metro, avvicinando il 12,71 della grande Tania Vicenzino. Adesso è la seconda ‘All Time’ delle Allieve e la settima Assoluta.

Nata e cresciuta a Pordenone, dove studia all’istituto geometri, da cinque anni Mifri si è avvicinata all’atletica leggera, mostrando progressi importanti. Un talento da coccolare, dunque, ma che, non avendo ancora compiuto 18 anni, in base alle attuali norme sulla cittadinanza non potrà gareggiare nelle competizioni internazionali.

Per lei, però, si sta mobilitando anche la politica. “Assurdo che calciatori stranieri con trisavoli italiani abbiano ottenuto la cittadinanza per poter giocare in Nazionale o non occupare gli slot per gli extracomunitari, mentre a un’atleta, Mifri Veso, di origine congolese ma nata e cresciuta a Pordenone è impedita la partecipazione agli Europei Under 18 in programma a luglio in Israele perché non in possesso della cittadinanza”, scrive in una nota Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia e componente della commissione Giustizia.

“La normativa sulla cittadinanza è un tema delicato e divisivo, terreno di battaglie politiche, ma non possiamo non prendere atto che ci sono oltre un milione di stranieri che, come Mifri, sono nati e cresciuti in Italia e qui hanno frequentato le scuole. L’introduzione dello ius soli sportivo ha sanato l’abominio che impediva ad alcuni di loro di praticare sport, ma oggi non basta più. Credo sia il momento di fare un passo avanti".

"Non solo per gli atleti, ma per le tante Mifri d’Italia che a causa della mancanza della cittadinanza vedono negati o rinviati i loro sogni. Giusto che si ottenga la cittadinanza per meriti sportivi? Certamente sì, così come è giusto che la ottengano i ragazzi e le ragazze che hanno svolto il ciclo di istruzione obbligatoria nel nostro Paese e abbiano dimostrato, ad esempio distinguendosi in quello straordinario strumento di integrazione che è lo sport, di far parte della comunità nazionale, certo più di calciatori cui non sempre è richiesta la conoscenza della lingua italiana”, conclude Dal Mas, annunciando che nelle prossime ore interesserà della vicenda anche il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali.