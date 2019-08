Ancora un azzurro per i Madracs

I Madracs Udine, nella settimana della ripresa degli allenamenti agli ordini del neo allenatore verde nero Saul Vadalà, annunciano un secondo tesseramento da urlo per la nuova stagione. I friulani rinforzano la rosa con l'innesto di Andrea Felicani, ex Rangers Bologna e Macron Warriors Viadana nonché uno dei protagonisti della cavalcata azzurra che ha portato la Nazionale Italiana a vincere il Mondiale lo scorso autunno.

“Sono felicissimo di questo innesto, è un’operazione che abbiamo diverse volte cercato di portare a termine nelle passate stagioni. È il giocatore che ci mancava, sia sotto l'aspetto tecnico-tattico sia per quello mentale”. Queste le prime parole del Presidente Minigutti al momento dell'ufficializzazione del giocatore. “Siamo riusciti a far coincidere le necessità di tutti, ora Andrea vestirà finalmente il verde nero e sembra un Madrac da sempre. Il ragazzo verrà da Bologna una volta a settimana per gli allenamenti. Se non è amore questo…”.

Felicani, che ha avanzato soltanto la pretesa di indossare la numero 7, è una vera e propria iniezione di esperienza e freddezza sotto porta, unite a una mentalità sempre vivace e propositiva ma allo stesso tempo volta alla vittoria. Un giocatore comunque a tutto campo, capace di essere estremamente efficace anche nella fase difensiva dove riesce a dare equilibrio ai compagni. Con lui i più giovani avranno modo di imparare tanto e crescere con le giuste tempistiche, senza essere oberati dalla pressione di dover essere necessariamente sempre all'altezza.

Dopo i primi allenamenti in città la squadra, ancora in cerca di un main sponsor, si sposterà dal 22 al 25 agosto a Lignano Sabbiadoro dove, sotto la guida di uno staff allargato per l'occasione, parteciperà al primo Friuli Summer Camp, organizzato grazie al supporto della Regione Friuli Venezia Giulia. L'evento, aperto a tutti e che vedrà la partecipazione anche di giocatori di altre squadre, servirà come ritiro pre-stagionale intensivo e momento di aggregazione e crescita, verso una stagione che potrebbe portare i Madracs ancora più in alto.

Il girone A, appena ufficializzato dalla Federazione Italiana Wheelchair Hockey, nella versione 2019/20 sarà composto, oltre che dai Madracs Udine, dai campioni d’Italia Black Lions Venezia, dai Coco Loco Padova (terzi nella passata stagione), dalla neo promossa ma storica compagine dei Rangers Bologna, dagli Skorpions Varese (che hanno a loro volta ampliato la rosa degli attaccanti) e infine dai sempre agguerriti Vitersport Viterbo, per quella che sarà una sfida inedita per i friulani.

L'interesse attorno alla nuova squadra è alle stelle, il nuovo campionato si sta avvicinando a grandi passi, le ruote ritornano a risuonare sul parquet. Buon lavoro Madracs Udine.