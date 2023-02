Ancora un bronzo mondiale per Lisa Vittozzi!

Lisa Vittozzi sale nuovamente sul podio ai Mondiali di biahlon di Oberhof, Germania, conquistando la medaglia di bronzo nella staffetta a coppie assieme a Tommaso Giacomel.

In prima frazione Lisa parte forte sugli sci, entrando al poligono in terza posizione pur partendo con il pettorale 11 ed esce al comando grazie a una serie perfetta. In piedi la sappadina manca il primo bersaglio, ma poi chiude tutti gli altri, dando il cambio a Giacomel in testa con 1″8 sull’Austria, 3″ sulla Svezia e 13″6 sulla Norvegia.

Sicuramente buona la prova del trentino, che lascia strada nuovamente a Lisa terzo a 4″8 dall’Austria e sulla scia della Norvegia (che schiera il fenomeno Johannes Boe), con la quarta squadra, la Germania, lontana 35″8.

La carabiniera, che si confronta con l’austriaca Hauser e la norvegese Roeiseland, a terra è ancora precisa e riparte con 2″6 su Roeiseland e 4″4 sull’Austria. Quarta la Svezia, con Hanna Oeberg, a 27″5. Vittozzi allunga di qualche secondo prima della sessione in piedi, dove effettua due ricariche e lancia Giacomel a 7″8 dalla Norvegia e con 1″4 sull’Austria. Quarta la Svezia a 38″4.

Nell’ultima frazione Boe clamorosamente effettua un giro di penalità, con Italia e Austria (Komatz in pista) in testa e Norvegia a 11″. Quarta la Svezia con Samuelsson a 33″8. Poi la serie finale, con tre squadre che si presentano assieme grazie al recupero di Boe. Il campionissimo norvegese è perfetto, Komatz effettua un ricarica, Giacomel deve compiere due giri di penalità, ma alle sue spalle non ne aprofittano e quindi l’Italia chiude terza a 51″, mentre l’Austria è argento a 13″8.

“E’ stata una gara molto bella, ho dato veramente tutto”, commenta Lisa Vittozzi. “Ero in ottima forma fisica e avevo voglia di prendere un’altra medaglia. E’ stata durissima fino alla fine, ci siam presi un po’ di spavento con l’ultima serie ma ce l’abbiamo fatta e ne sono veramente contenta”.