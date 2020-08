Andrea Amato all'Apu per altre due stagioni

Andrea Amato vestirà la maglia bianconera per altre due stagioni. Si è conclusa la trattativa per il rinnovo (attraverso rimodulazione del contratto) del play Apu, che ha visto in prima linea il Direttore tecnico dell’Area sportiva Alberto Martelossi, il consigliere del CdA Paolo Gnesutta e l’agente Fiba Antonio Ricciotti.

Oggi, il giocatore ha quindi siglato un nuovo accordo biennale con il club per le stagioni 2020-2021 e 2021-2022. "Buon lavoro e in bocca al lupo Andrea!" commentano dall'Old Wild West.