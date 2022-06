Andrea Monticolo lascia la Pallacanestro Trieste

Andrea Monticolo, detentore del 7% delle quote di Pallacanestro Trieste come persona fisica, uscirà dalla compagine sociale della società sportiva. Monticolo è Presidente del gruppo Monticolo&Foti, da anni sponsor del basket giuliano. Anche per quanto riguarda la scelta aziendale, il gruppo ha valutato di sospendere il proprio contributo nelle attività di sponsorship.

La scelta aziendale è frutto dal recente cambiamento nella gestione delle iniziative di solidarietà sociale, affidata alla nuova Fondazione Monticolo&Foti. La nascita della Fondazione ha, infatti, come scopo quello di potenziare le iniziative nell’ambito dell’integrazione e dell’inclusione sociale, con un occhio di riguardo al mondo dello sport integrato e della tutela dei soggetti con fragilità fisiche, intellettuali o economiche.

La decisione di demandare alla Fondazione la gestione delle sponsorship deriva dalla convinzione che le sponsorizzazioni sportive non siano più semplici attività di branding, ma che rappresentino l’impegno concreto nel rispondere agli obiettivi comuni di sviluppo sostenibile.

Spiega Monticolo: “Si tratta di una scelta personale che ho voluto prendere in coerenza con i princìpi del gruppo che rappresento. È stato un orgoglio aver sostenuto Pallacanestro Trieste nel corso di questi ultimi anni, ma le strade al momento stanno prendendo dei percorsi diversi. Saremo ben felici di riaccostarci alla Pallacanestro Trieste, tramite la nostra Fondazione, valutando eventuali progetti di sostenibilità che dovranno essere in linea non solo con i nostri princìpi ma anche con gli SDG emanati dall’ONU. Pallacanestro Trieste ha un ruolo molto importante per il territorio e siamo sicuri che, qualora deciderà di intraprendere un percorso di sostenibilità come da noi già consigliato, potrà diventare un interlocutore di rilievo anche per la Fondazione Montiocolo&Foti”.