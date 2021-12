Andrea Moretton miglior atleta europeo dell'off road

Arriva da un biennio da incorniciare, culminato lo scorso settembre con un podio continentale nel trail. E adesso, dopo tante soddisfazioni, è giunto anche il prestigioso riconoscimento della European Masters Athletics, l’associazione europea che sovrintende all’attività degli atleti Over 35.

Secondo l'Ema, Andrea Moretton merita il “Best Master Award 2020/2021”, il premio come miglior atleta europeo nel settore off-road, la corsa fuoristrada. Quarantanove anni, residente a Budoia, sposato con Claudia e padre di quattro figli, l’infaticabile runner dell’Atletica Aviano è giunto secondo assoluto e primo nella categoria SM45 ai Campionati Europei master di trail, disputati lo scorso settembre in Val Tramontina.

Nel 2020 aveva vinto la 30 km della “Piancavallo torna a correre” e conquistato la 10 miglia Aviano-Piancavallo, confermandosi atleta di valore nella corsa in montagna e nel trail. Non solo, Moretton, che interpreta il suo impegno nello sport a 360 gradi, è anche tecnico del settore giovanile dell’Atletica Aviano, dove militano anche tre suoi figli.

Il premio dell'Ema riconosce lo spessore sportivo e umano di Moretton, che ora si avvia verso un 2022 altrettanto ricco di soddisfazioni. Con l’applauso di tutta l’Atletica Aviano.