Anna Incerti conquista il tricolore sulle strade di casa

Ritorno in grande stile per Anna Incerti, protagonista ai Campionati italiani di mezza maratona nella sua Palermo. Sulle strade di casa l'atleta di Bagheria, oro europeo di maratona nel 2010, con il tempo di 1h14:09 celebra il terzo titolo nei 21,097 chilometri, che si aggiunge a quelli del 2007 e 2008, e taglia il traguardo festeggiata dalla figlia Martina, di sei anni. Alle sue spalle un’altra siciliana, Federica Sugamiele (Caivano Runners): la 23enne trapanese, che vive e si allena a Palermo, al debutto sulla distanza corre in 1h14:43 mentre chiude terza la torinese Sara Brogiato (Aeronautica, 1h15:29). Tra gli uomini è invece la prima volta di Nekagenet Crippa. Il 25enne trentino della Trieste Atletica, fratello dell’azzurro Yeman, corona l’inseguimento al tricolore dopo due secondi posti in questa stagione (10.000 su pista e 10 km su strada) con il record personale di 1h05:15 per battere il campione uscente Ahmed El Mazoury (Atl. Casone Noceto, 1h05:20) e il rientrante Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro, 1h05:50).

Sesto titolo assoluto della carriera, il terzo su questa distanza, per Anna Incerti. Dopo una stagione difficile, la siculo-friulana delle Fiamme Azzurre ritrova il sorriso tricolore, sul percorso tra il mare di Mondello e la città. Per la 39enne di Bagheria, anche la gioia di tagliare il traguardo mano nella mano con la piccola Martina, sei anni compiuti a maggio.

Il crono finale della mamma vincente è di 1h14:09, un paio di settimane dopo aver corso la stessa distanza in 1h13:23 a Gorizia, sul cammino che potrebbe portarla a tornare in maratona entro la fine dell’anno. Oltre mezzo minuto il suo margine nei confronti della 23enne Federica Sugamiele, protagonista di un debutto convincente nei 21,097 chilometri con 1h14:43 in una bella mattinata di sole e su un tracciato impegnativo.