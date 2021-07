Anna Turel selezionata per il Mondiale U19 di Debrecen

La guardia della Libertas Basket School Anna Turel è stata inserita fra le atlete che prenderanno parte alla spedizione azzurra in vista della FIBA U19 Women’s World Cup 2021, competizione in programma a Debrecen (Ungheria) dal 7 al 15 agosto. Le convocazioni ufficiali, rese note in serata dal Settore squadre nazionali giovanili, giungono a conclusione del raduno preparatorio tenutosi a partire dall’11 luglio a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara. Al ritiro ha preso parte anche l’ala grande arancione Eva Lizzi. Per Turel, dunque, il calendario azzurro riserva ora il doppio impegno amichevole con l’Ungheria del 30 e 31 luglio.

Da sabato 7 agosto, dunque, spazio alla Coppa del mondo: l’Italia, inserita nel Gruppo A, affronterà Stati Uniti (7 agosto, ore 20.30), Egitto (8 agosto, 17.00) e Australia (10 agosto, 20.30). Le sfide di ogni girone serviranno a determinare gli accoppiamenti fra le sedici formazioni coinvolte. Per le perdenti ai quarti, l’avventura in Ungheria proseguirà nel tabellone valido per la conquista del nono posto.

Punto ormai fisso della prima squadra LBS, da qualche settimana confermata nel roster arancione per l’annata 2021/22, Turel potrà cogliere nei prossimi giorni l’occasione di crescere ulteriormente come giocatrice mostrando il proprio talento sul palcoscenico internazionale della FIBA U19 Women’s World Cup.

Di seguito le Azzurre convocate:

5 Giorgia Bovenzi (2002, P, 165, Virtus Basket Aprilia)

7 Francesca Leonardi (2002, A/G, 182, Reyer Venezia Mestre)

8 Vittoria Allievi (2003, A/G, 180, Basket Costa)

9 Giulia Natali (2002, G, 177, Reyer Venezia Mestre)

10 Anna Turel (2002, P/G, 174, Libertas Sporting Basket School)

12 Martina Spinelli (2002, A/C, 189, Basket Costa)

13 Silvia Nativi (2002, G, 181, Pol. Dil. A. Galli Basket)

14 Ilaria Panzera (2002, G, 180, Geas Basket)

16 Ndack Mbengue (2003, C, 190, Team Birmingham Elite – GBR)

18 Meriem Nasraoui (2002, A/C, 185, Basket Costa)

19 Silvia Colognesi (2002, C, 181, Basket Costa)

20 Ashley Chinenye Egwoh (2002, C, 191, Cestistica Campobasso)

Lo Staff

Capo Delegazione: Massimo Protani

Allenatore: Roberto Riccardi

Assistenti: Giuseppe Piazza, Angela Gianolla

Preparatore fisico: Davide Bocci

Medico: Attilio Maurano

Fisioterapista: Stefania Muzzetta

Team Manager: Emanuele Cecconi

Programma

29 luglio - Trasferimento a Szekesfehervar (UNG) 19:00-21:00 Allenamento

30 luglio - 11:30-12:30 Allenamento 17:00 Amichevoli Ungheria vs Italia

31 luglio - 11-12:30 Allenamento; 17:00 Amichevoli Ungheria vs Italia

1 agosto - mattina trasferimento a Debrecen (UNG) pomeriggio Allenamento

2-3 agosto - Allenamenti

4 agosto - 11-11.45 Allenamento c/o Szent Efrem Tornacsarnok 19.00-20.30 Allenamento c/o Hodos Imre Sports Hall

5 agosto - 12-12.45 Allenamento c/o Toth Arpad Secondarx School 20.45-22.15 Allenamento c/o Olah Gabor Sports Hall

6 agosto - 11-11.45 Allenamento c/o Szent Efrem Tornacsarnok 19.00-20.15 Allenamento c/o Hodos Imre Sports Hall

7 agosto - 13-13.45 Allenamento c/o Szent Efrem Tornacsarnok 20.30 Italia-USA c/o Hodos Imre Sports Hall

8 agosto - 11.30-12.15 Allenamento c/o Toth Arpad Secondarx School 17.00 Egitto-Italia c/o Olah Gabor Sports Hall

9 agosto - 11-11.45 Allenamento c/o Toth Arpad Secondarx School 19.00-20.30 Allenamento c/o Olah Gabor Sports Hall

10 agosto - 13-13.45 Allenamento c/o Olah Gabor Sports Hall 20.30 Italia-Australia c/o Olah Gabor Sports Hall

11-15 agosto - Allenamenti e gare in base ai risultati della fase a gironi

16 agosto - Rientro in Italia e fine Raduno