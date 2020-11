Annullata l'International Skyrace Carnia 'd'inverno'

La International SkyRace Carnia giunta alla sua 13esima edizione era già stata rinviata in prima battuta il 21 giugno 2020 causa l’emergenza sanitaria Covid-19. Gli organizzatori dell’Aldo Moro di Paluzza guidati dal presidente Andrea Di Centa, avevano riprogrammato la gara per il 6 dicembre compiendo un miracolo organizzativo che faceva cambiare completamente pelle all’evento di alta montagna. Considerata infatti la stagione invernale, il quartier generale dalla località Laghetti è stato trasferito a Paluzza centro, modificando radicalmente il percorso in modo tale da essere fruibile nelle fredde giornate di dicembre. Così si è pensato di fare una Sky di fondo valle che toccava tutti i paesi della conca dell’Alto But nell’ordine: Noiaris, Priola, Sutrio, Cercivento, Naunina, Zenodis, Treppo-Ligosullo, Englaro e Paluzza, per una distanza complessiva di km 21.

A poche settimane dalla manifestazione, il Comitato Organizzatore, nel rispetto degli operatori sanitari, delle forze dell’ordine, dei Sindaci e dei volontari impegnati nella lotta contro questa pandemia, ha deciso di annullare l’evento anche nella sua data di recupero del 6 dicembre 2020. La decisione poi anticipa di pochi giorni la probabile chiusura della circolazione delle persone in Friuli Venezia Giulia.

Rimane il rammarico per il doppio tentativo di organizzare la gara che ha coinvolto energie ed importanti risorse finanziarie indirizzate non solo nel verso sportivo ma anche turistico, ma crediamo che la salute viene prima di tutto e che lo stato d’animo delle persone sia da sostenere affinché tutto questo passi al più presto.

Si ringrazia i tanti atleti già iscritti, circa 100, per i quali, nel caso avessero già versato la quota di iscrizione, la stessa sarà rimborsata.

Considerato che il percorso è interamente tracciato e che lo stesso è un “inedito”, invitiamo tutti a partecipare alla Virtual SkyRace Carnia – La Mezza d’Inverno. La gara virtuale sarà aperta il 22 novembre e si concluderà il 6 dicembre 2020. Si utilizzerà l’applicazione Strava; seguiranno ulteriori e più precise indicazioni.

Appuntamento all’edizione 2021 prevista per il 20 giugno con grandi novità: percorso inedito con partenza ed arrivo a Paluzza per 26 km con 2.200 m di dsl +/-.