Annullata la Carnia Altipiani di Lauco Classic

E' stata cancellata la Carnia Altipiani di Lauco Classic, in programma per domenica 26 settembre. Il Campionato Nazionale della Montagna 2021, originariamente in calendario nell'àmbito della gara e riservato agli amatori tesserati per la Federciclismo e aperto a tutti gli enti della Consulta, compresi gli enti di promozione sportiva, infatti, non si terrà.

La notizia è stata ufficializza con una comunicazione del settore competente in seno alla Federazione Ciclistica Italiana e dell'Asd Carnia Bike, società organizzatrice dell'evento: la prova non potrà essere disputata a causa delle criticità realizzative dell'evento sul tracciato di gara disegnato.

Stante l'impossibilità di ricollocare la prova tricolore a calendario in questi giorni di chiusura della stagione su strada, la Fci non assegnerà il titolo di specialità per l'anno 2021. Asd Carnia Bike e Federazione Ciclistica Italiana esprimono grande rammarico per l'annullamento della manifestazione.

Il Comitato organizzatore si scusa per il disagio con tutti i partecipanti che si erano pre-iscritti.