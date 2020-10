Annullata la Ciclopedalata sulle strade del Giro

Che il 2020 sia un anno particolarmente sfortunato sotto l'aspetto dell'organizzazione degli eventi sportivi è un assunto che è già stato dimostrato. Adesso, però, ci si mette anche il meteo a complicare i piani di Help Haiti. Le previsioni meteorologiche per sabato 3 ottobre, con pioggia battente, freddo e vento attesi su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, ci hanno indotto a rinunciare ad allestire la Ciclopedalata sulle strade del Giro 2020.

L'evento è dunque annullato. La volontà del patron Sante Chiarcosso e di tutto lo staff di Help Haiti era quello di vivere, finalmente e dopo tanto tempo di rinunce legate alle limitazioni anti-covid19, una giornata di festa, pedalando lungo le strade del Cividalese e delle Valli assieme ai tanti amici che avevano accettato l'invito.

Tutto ciò non è possibile e l'organizzazione ha voluto evitare un'ulteriore momento di preoccupazione, legato al maltempo, su strade che, con l'asfalto bagnato e il vento gelido, sarebbero diventate di difficile gestione. Confidiamo di ritrovarci tutti assieme il prossimo 16 maggio 2021 con la Granfondo Per Haiti.