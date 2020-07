Annullata la Cronoscalata Sella Nevea - Piani del Montasio

Non si correrà la Cronoscalata SellaNevea - Piani del Montasio, in programma domenica 19 luglio. La Ciclo Assi Friuli è stata costretta ad annullare la prova per intoppi di carattere burocratico.

“Avevamo già predisposto tutte le misure cautelative dettate dai vari Dpcm e dalle Linee Guida della Federciclismo”, fanno sapere gli organizzatori. “Erano stati organizzati appositi comitati nel rispetto delle norme da attuare per la sicurezza sanitaria imposta dall'emergenza. Si era trovata piena collaborazione dalle associazioni locali e di volontariato e dagli operatori turistici della zona, oltre che dal Comitato regionale”.

“Alche il campione Alessandro De Marchi, professionista della Ccc, aveva risposto presente al nostro invito e si era adoperato per un test sull'impegnativo percorso di 4,580 chilometri che avrebbe visto protagonisti gli atleti domenica per una crono individuale, riservata alla categoria Allievi U17, da Sella Nevea ai Piani del Montasio”.

“Club da otto regioni d'Italia avevano aderito, trasformando così un appuntamento di sport in un grande evento di promozione per la montagna e i suoi prodotti. Ma, in mancanza delle prescritte ordinanze, ci vediamo costretti ad annullare la manifestazione”, concludono dal Ciclo Assi Friuli.