Anywave lancia il progetto R.Eco

La Terrazza del Ristorante Bris a Portopiccolo ha tenuto a battesimo la presentazione di Anywave e dei numerosi progetti del Sistiana Sailing Team. Si è parlato di regate, ecologia, impegno e futuro, davanti a un pubblico attento e partecipe, alla presenza dell’Assessore alla difesa dell’ambiente, all’energia e sviluppo sostenibile della Regione Fabio Scoccimarro, del Sindaco di Duino Aurisina Daniela Pallotta e dell’Assessore all’ambiente Massimo Romita, che hanno portato il saluto delle Istituzioni.

Alla Conferenza è intervenuta anche Paola Del Negro, direttore generale dell’OGS Istituto Nazionale di Oceanografia, da sempre attivo nel combattere l’inquinamento del mare con le plastiche.

“Se ogni regatante, ogni diportista, ogni circolo facesse qualcosa di concreto per preservare il mare, sono sicuro che si potrebbero ottenere dei risultati importanti sia a livello di riduzione dei rifiuti in acqua che a livello di educazione civica ed ecologica per le generazioni future. Siamo tutti d’accordo sul fatto che la plastica monouso vada abolita e che si debba passare all’utilizzo di materiali riciclabili, ma di tutta quella che ormai c’è, dobbiamo capire cosa farne e possibilmente arrivare a dargli nuova vita", conclude Leghissa.

Il progetto R.Eco (Responsabile Ecologico) nasce per questo: un decalogo con indicazioni concrete che ognuno di noi può seguire per evitare sprechi ed azioni dannose nei confronti della natura e per cercare di riutilizzare quello che viene gettato con troppa facilità. Ad accogliere da subito la proposta di Anywave è stata Barcolana, che nell’iscrizione all’edizione 2020 chiederà agli armatori di inserire, nella crew list, la figura del R.Eco indicandone nome e cognome, accanto a quello dello skipper e del timoniere.

“Il progetto di Anywave - ha commentato Mitja Gialuz, presidente della Barcolana presented by Generali - ci è piaciuto davvero molto, e abbiamo deciso di adottarlo e diventare i primi divulgatori di questa idea. E’ un progetto di responsabilizzazione a vantaggio dell’ambiente che garantisce continuità alle attività di sensibilizzazione che abbiamo sostenuto negli ultimi anni. L’elemento che più ci piace, che voglio qui sottolineare, è che questa iniziativa richiede la collaborazione di tutti, ricade nel pieno spirito di Barcolana e nel titolo che abbiamo dato quest’anno all’evento, “Together”, e deriva direttamente da un equipaggio, dalla community dei velisti. Martedì 21 luglio apriremo le iscrizioni alla Barcolana 2020 e nel processo di iscrizione chiederemo, con la crew list, di identificare la persona che avrà la responsabilità dell’ecosostenibilità di ogni imbarcazione partecipante”.