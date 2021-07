Aperte le iscrizioni a Il volo dell’aquila

Appuntamento da non perdere per gli appassionati della Corsa in Montagna quello di Paluzza, che ripropone per la 21esima volta la salita che da Paluzza porta a Malga Pramosio. Edizione 21 che, nel segno della continuità, non si era fermata nemmeno l’anno scorso.

Il significato della gara è anche arricchito dal pensiero rivolto a Erwin Maier scomparso nel lontano 2000 ma sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto. Quindi tutti in pista in un evento fruibile da atleti agonisti e non, agevolato da un tracciato di facile fruizione. 11,5 chilometri di salita dolce con un dislivello di sola salita di poco più di 900 metri.

Rispetto agli anni scorsi, ci saranno alcune novità. Non ci sarà il trasporto indumenti al punto di arrivo; non sarà chiusa la strada alle auto da Cleulis (località Pakai) a Pramosio; non ci sarà il servizio furgoni per trasporto a valle degli atleti; non ci saranno pasta party e tendone; le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente online; la partenza sarà in linea con distanziamento; l’agriturismo Malga Pramosio è aperto come ristorante e bar ma non fa parte della logistica della gara.

Un approccio diverso, in linea con i dispositivi emergenziali di Covid-19, ma che riporta a un modello più semplice e montano. Sarà una bella, sana e diversa avventura sportiva. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.ilvolodellaquila.eu dove troverete anche tutte le info gara.

Tutto questo e altro anche sul sito www.aldomoropaluzza.it