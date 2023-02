Aperte le iscrizioni alla Mytho Team Marathon, la staffetta su distanze variabili, che andrà in scena domenica 29 ottobre ad Aquileia. Dopo le prime due entusiasmanti edizioni di Mytho, questa terza e ultima manifestazione chiuderà il trittico iniziato a Cividale nel 2021.

Tre gare in tre anni in altrettante città del Friuli Venezia Giulia per entrare nel Mytho e consacrarsi tra gli eroi delle maratone. Obiettivi importanti che vengono perseguiti dai runner che intraprendono questo cammino, ma anche da parte degli organizzatori, i quali hanno raccolto la sfida di cambiare location ogni anno, abbracciando le bellezze paesaggistiche e culturali che la regione Friuli Venezia Giulia può offrire.

Dopo il successo della prima edizione con 23 squadre coinvolte e l’incremento dello scorso anno con 36 team sulla starting line di Sacile, la terza edizione promette di essere un evento di grande partecipazione e divertimento.

Con Mytho Team Marathon, le squadre che prenderanno parte alla manifestazione potranno scegliere il numero di corridori e quali distanze vorranno affrontare, così da permettere a tutti di correre il numero di chilometri più adatto al proprio stato di forma fisica. Da un minimo di due corridori a un massimo di quattro per team che potranno percorrere in modo alternato le distanze proposte dall’organizzazione. Nella più totale libertà, i runner potranno scegliere quale frazione correre e, quindi, quanti chilometri percorre: l’importante è che il cambio tra i frazionisti avvenga nei tre punti (indicativamente distanti tra loro di una decina di chilometri) che saranno predisposti dall’organizzazione.

Inoltre, chi partecipa in coppia, potrà farlo anche in modalità “duathlon” con una bicicletta: i due concorrenti possono affrontare le frazioni in maniera alternata, mentre uno corre l’altro gli pedala a fianco (così da sostenere il proprio compagno di avventura) e giunti nella zona cambio si alterneranno nella corsa a piedi e in sella alla bicicletta.

Correre insieme ad amici, parenti, compagni di squadra o colleghi non sarà mai stato così divertente. Il percorso, che ricalcherà quello degli unici 42,195 chilometri del Friuli Venezia Giulia, si svilupperà lungo piste ciclabile, andando a toccare le più belle zone paesaggistiche della regione, e sarà svelato in primavera.

Un appuntamento da non perdere che si inserisce in una tre giorni di divertimento, sport e valorizzazione del territorio targata Mytho Running Festival.

Le iscrizioni a questo link. Per ulteriori informazioni www.mythomarathon.it