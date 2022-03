Aperte le iscrizioni alla Skyrace della Carnia

Sono aperte le iscrizioni all’International Skyrace Carnia, in programma a Paluzza il 19 giugno e giunta alla sua 15esima edizione. Per tutti coloro che si iscriveranno entro il 31 marzo, quota promozionale individuale a 30 euro, 50 euro per la Staffetta.

A fianco della classicissima SkyRace individuale, infatti, sarà riproposta sullo stesso percorso la quarta edizione della Staffetta, nella quale due atleti (maschi/femmine) percorreranno il tracciato in due frazioni. La proposta è indirizzata a quanti non sono particolarmente preparati per le distanze medio/lunghe che, in questo modo, possono tranquillamente a portare a termine la gara.

Sarà riproposto il tracciato dell’edizione 2021 con partenza e arrivo a Paluzza centro. La distanza è di 26,5 chilometri con 2.200 metri di dislivello; la Cima Coppi sarà sistemata a tre quarti del percorso sulla vetta del Monte Paularo a quota 2.048.

Qui tutte le informazioni e iscrizioni