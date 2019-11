Apu - Caserta 45-31 dopo i primi 20'

Dopo lo stop esterno a Ferrara, l'Apu cerca riscatto davanti ai propri tifosi, contro la Juve Caserta dei pordenonesi Marco Cusin e Mirco Turel.

LA CRONACA. Trascorre 1'40'' prima che si sblochi il punteggio: ci pensa Beverly, con canestro e fallo (3-0). L'Apu trova tre canestri in serie con Cortese, Cromer e Antonutti, mentre la Juve resta a bocca asciutta (9-0) e coach Gentile è costretto a chiamare minuto. Si riparte con Antonutti (canestro e libero non realizzato). Dopo quasi 5', Caserta muove il tabellone dalla lunetta, con Allen (due su tre per lui), ma Beverly risponde subito (13-2). Giuri e Paci mettono i primi canestri a referto (13-8), mentre ora è Udine a litigare con il ferro. Il centro di Paci (13-10), spinge coach Ramagli al time out, quando mancano 2'. La Juve va ancora a segno con Giuri, ma Zilli risponde (15-12). Sul cambio di fronte, Paci trova altri quattro punti (canestro e liberi), mettendo a segno il sorpasso, ma la tripla di Amato allo scadere manda tutti al primo riposo sul 18-16.

Avvio nel segno di Amato, autore di canestro e tripla (23-16). Cromer dalla lunetta non sbaglia, imitato da Allen, che muove il tabellone dopo quasi 2' (25-18). Giuri realizza dalla lunga distanza, mentre Cusin fa uno su due dalla linea della carità (25-22). Cromer fa ancora centro ai liberi (27-22), mentre Caserta fatica contro la difesa friulana. Serie di errori, fino ai due punti di Cortese dalla lunetta (29-22, quando mancano 4'49''). Paci realizza da sotto, mentre sul cambio di fronte Penna fa due su due ai liberi (31-24). Il neo-entrato Turel si presenta con una bomba (31-27). Cortese infiamma il Carnera con una tripla (36-27). Tecnico alla panchina di Caserta, con Cromer che non va a segno. Il cronometro scorre, mentre il tabellone si muove solo grazie al punto conquistato da Penna (37-27). L'ultimo minuto si apre con la bomba di Fabi e i liberi di Allen (40-29). Nel finale c'è ancora spazi per Fabi dalla linea della carità, Sousa e la tripla sul filo di sirena di Amato; si va al riposo lungo sul 45-31.