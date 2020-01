Al Carnera passa Ferrara per 69-74

Turno infrasettimanale per l'A2, con l'Apu chiamata a un pronto riscatto, davanti al pubblco del Carnera, contro la terza della classe Ferrara, dopo il doppio stop contro l'Urania e a Forlì. Missione fallita: l'Old Wild West centra la terza sconfitta per 69-74.

LA CRONACA. Coach Ramagli è costretto a fare ancora a meno di Penna, infortunato. Dopo quasi un minuto e mezzo, è Amato a sbloccare, imitato da Baldassarre e Vencato (2-4). Cromer, dopo un errore, si riscatta con una tripla, mentre Beverly va a segno da sotto (7-4, dopo 3'30''). Tap-in per Antonutti, centro di Fantoni e replica di Beverly (11-6). Serie di errori, prima del canestro e fallo di Cromer, che obbliga la Kleb al time-out (14-6, quando restano 4'30''). Ferrara sfrutta un black-out friulano e si rifà sotto grazie alla tripla di Campbell e al doppio centro di Fantoni (14-13). Il cronometro scorre, ma il punteggio non si muove, fino ai due liberi di Jerkovic che manda al primo riposo sul 16-13.

Udine va subito a segno con Zilli, ma Ferrara risponde con Campbell e la tripla di Wiggs, che impatta (18-18) e obbliga coach Ramagli a chiamare minuto. Nobile realizza, ma Ebeling e Wiggs replicano dalla lunga (20-24, dopo 3'30''). Si sbaglia ancora, prima del centro di Beverly a cui Wiggs ribatte nuovamente da tre (22-27). Dopo il canestro di Panni, Udine ferma il gioco (22-29, a 4'34'' dalla sirena). Un libero per Beverly, mentre la Kleb si porta a più dieci con Beretta e Ebeling. Cromer trova la tripla, ma Wiggs segna in contropiede (26-35, a 2' dalla sirena). Antonutti aggiusta sotto le plance per il 28-35. Nell'ultimo minuto ancora tanti errori. Baldassarre fa uno su due dalla lunetta, prima della bomba (più fallo) di Wiggs che manda al riposo lungo sul 28-40.

Dopo la pausa è Beverly ad aprire le marcature, ma Baldassarre risponde dalla lunga (30-43). Doppio centro in sequenza per capitan Antonutti, che poi manda in lunetta Fantoni (zero su due per lui, 34-43, dopo 2'). Al centro di Baldassarre risponde Amato (36-45). Campbell fa uno su due ai liberi (36-36). Udine continua a provare da tre, ma senza successo. Ci pensa ancora Antonutti a muovere il punteggio, imitato da Vencato. A segno pure Beverly (40-48, a 3'40'' dalla sirena). Doppio centro, dalla lunetta, per Fantoni, mentre Campbell fa uno su due (40-51). E' ancora Antonutti a provare a suonare la carica, dalla lunga, ma sul cambio di fronte Panni non sbaglia (43-53). Tap-in di Zilli, che mette anche il libero aggiuntivo (46-53). Baldassarre e schiacciata di Ebeling, prima del time-out Apu (46-57 a 1' dalla sirena). Si sblocca Gazzotti, ma Fantoni risponde per il 48-59.

Si riparte dalla linea della carità, con un libero realizzato per Cromer e due su due per Fantoni (49-61). Gazzotti aggiusta da sotto, ma poi fa zero su due dalla lunetta (51-61). Campbell va a segno e coach Ramagli ferma il gioco (51-63). Vencato manda in lunetta Beverly, che non sbaglia, ma anche Fantoni fa due su due (53-65). Ancora un libero per Baldassarre, prima del centro di Beverly e della risposta di Wiggs (55-68, a 4'20'' dall'ultima sirena). Antonutti muove ancora il tabellone dalla lunetta (58-68, a 3' dalla fine). Ancora un time-out, con il Settore D che intona 'Meritiamo di più'. E' ancora il capitano ad andare a segno (60-68, quando mancano 2'). Wiggs e Beverly dalla lunetta (62-70). Poi vanno a segno in sequenza Antonutti e Panni. Cromer fa due su due ai liberi, ma Panni lo imita. Tripla quasi sulla sirena per Cromer, che chiude sul 69-74.

IL TABELLINO