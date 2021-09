L’Apu annuncia l’intesa raggiunta con la Falconstar per l’atleta Riccardo Azzano. Per la guardia classe 2002, cresciuta nell’Ubc e che disputa da due anni il campionato di Serie A2 con la maglia udinese, è stato trovato l’accordo per il doppio tesseramento con Monfalcone, che milita in Serie B.