Apu, con Orzinuovi in campo per Giulia

Udine prova a voltare pagina, in una stagione che, fin qui, non ha risposto alle attese. Dopo una settimana di cambiamenti, con l’addio a capitan Riccardo Cortese e l’arrivo di Giulio Gazzotti, l’Apu ha espugnato per 80-83 l’ostico parquet di San Severo. La prestazione friulana non è stata brillante, ma era fondamentale ritrovare la vittoria, conquistata con i denti negli ultimi secondi, per costruire un nuovo percorso.

La prima occasione? Arriva domenica 15 alle 18, quando al Carnera sarà ospite il fanalino di coda Orzinuovi. Un’occasione in più per non mancare l’appuntamento al palazzetto la offre ‘Tutti con Giulia’. I volontari della Casa di Joy saranno ospiti al Carnera per aiutare questa bimba udinese di 6 anni che sta combattendo una malattia oncologica. L’associazione sta sostenendo la famiglia della piccola a finanziare un viaggio all’estero per sconfiggere il terribile male con una raccolta fondi che domenica farà breccia nel palasport friulano. Per vincere questa battaglia c’è bisogno dell’aiuto di tutti!