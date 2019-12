Apu, ecco Giulio Gazzotti

A poche ore di distanza dalla separazione con capitan Cortese, l’Apu ha subito piazzato il colpo di mercato. La società bianconera comunica, infatti, di aver raggiunto oggi un accordo con Giulio Gazzotti, ala forte classe 1991 proveniente dalla Vanoli Cremona; il contratto vale fino al termine della stagione, con opzione per la successiva.

“Abbiamo deciso di cercare sul mercato la soluzione per restituire un assetto il più possibile equilibrato a coach Ramagli e, non appena si è prospettata la possibilità di raggiungere un accordo con un atleta in uscita dalla Serie A come Gazzotti, ci siamo attivati con grande tempestività”, spiega la società nel comunicato ufficiale. “La trattativa si è sviluppata e conclusa in tempi rapidissimi: l’ex giocatore di Cremona ha manifestato fin da subito grande entusiasmo nell’accettare la piazza udinese, sebbene di categoria inferiore. Gazzotti ha scelto Udine per trovare spazio, rimettersi in gioco e sfruttare la grande opportunità offerta dall’APU come trampolino di rilancio”.

“Non è un mistero che per i giocatori italiani, soprattutto quelli che ricoprono i ruoli di 4 e 5, trovare uno spazio adeguato in Serie A sia sempre più complicato considerata la massiccia presenza degli atleti stranieri. Anche Giulio in serie A si trovava nella situazione di doversi confrontare con una concorrenza agguerritissima. Il matrimonio si è concluso in maniera quasi naturale: l’APU cercava un giocatore solido, polivalente, fresco, pronto da subito, che fornisse un’ulteriore opzione nel reparto lunghi e spinto da grande motivazione”.

Gazzotti da parte sua cercava una squadra che gli permettesse di esprimere a pieno il suo potenziale. Alla società friulana, soprattutto, è piaciuta molto la disponibilità e l’entusiasmo nello sposare la causa bianconera. Nel corso della sua carriera, dopo essere uscito dal vivaio della Virtus Bologna con cui ha vinto gli scudetti under 17 nel 2008 e under 19 nel 2010, Gazzotti ha indossato le maglie di Ozzano, Latina, Lucca, Ferrara, Pesaro e Cremona in due avventure separate. A Cremona ha vinto la Coppa Italia 2019 e disputato i play-off. Gazzotti, che gioca nel doppio ruolo di ala, arriverà a Udine nella giornata di domani e si metterà immediatamente a disposizione di coach Ramagli per poi esordire in maglia Oww domenica a San Severo.

“Come ci piace fare, nel momento della difficoltà, ci siamo attivati in tempi rapidissimi per provare a sistemare la squadra secondo le indicazioni dell’allenatore”, commenta il presidente Alessandro Pedone. “Rinunciando al capitano a cui va un abbraccio da parte di tutti noi e successivamente inserendo un atleta come Gazzotti, ci siamo presi le nostre responsabilità per fare in modo di dare una svolta a una stagione che finora è stata al di sotto delle nostre aspettative e di quelle della nostra magnifica tifoseria. Voltiamo pagina e guardiamo al futuro con rinnovato entusiasmo. In bocca al lupo a Cortese e benvenuto a Gazzotti che, da come ci viene presentato, non avrà alcuna difficoltà ad integrarsi nel gruppo a disposizione di coach Ramagli. Diamogli il giusto tempo per ambientarsi, ma sono certo che saprà darci una grande mano già a partire da domenica a San Severo dove, ne sono sicuro, partirà la nostra riscossa”.