Apu, ecco il calendario della Final Eight di Supercoppa

Lega Nazionale Pallacanestro, in collaborazione con l’organizzatore Benedetto XIV Cento (Ferrara), ha reso noto il calendario e gli orari di gioco della Final Eight di Supercoppa Centenario 2020 LNP Old Wild West.

L'Apu esordirà venerdì 13 novembre alle 15 contro l'Unieuro Forlì; alle 12, Reale Mutua Torino – Urania Milano; alle 18, NPC Rieti – Givova Scafati e alle 21.00 Top Secret Ferrara – Tramec Cento.

Sabato 14 alle 18 la prima semifinale (tra la vincente delle prime due sfide) e alle 20.45 la seconda (tra le squadre che hanno superato le due gare del tardo pomeriggio/sera). Domenica, infine, la palla a due del match che assegnerà il trofeo scatterà alle 18.15.