Apu, ecco il calendario

È stato ufficializzato nel primo pomeriggio dalla Lega Nazionale Pallacanestro il calendario degli incontri del Girone Verde di Serie A2 2021-2022.

Dopo l’anticipazione di ieri in merito al primo turno – l’Apu Old Wild West Udine esordirà il 3 ottobre a Piacenza contro l’UCC Assigeco -, oggi sono state rese note le altre 25 giornate.

I bianconeri faranno il loro esordio casalingo il 10 ottobre contro JB Monferrato e sette giorni dopo saranno nuovamente impegnati al PalaCarnera contro Pallacanestro Biella. Due big-match ravvicinati, poi, attenderanno gli uomini di coach Matteo Boniciolli a novembre: il 21 riceveranno la visita del Basket Torino, mentre il 28 affronteranno in trasferta Pallacanestro Cantù.

Sosta natalizia prevista il weekend del 25-26 dicembre, mentre a metà marzo il campionato si fermerà per permettere lo svolgimento della Final Eight di Coppa Italia di Serie A2. A partire da domenica 17 aprile prenderà il via la fase a orologio che terminerà domenica 1 Maggio, mentre non sono state ancora comunicate le date dei play off.

Il Direttore tecnico dell’Area sportiva Alberto Martelossi ha commentato: "Preferisco fare due considerazioni che ritengo molto importanti. La prima è che anche quest’anno il girone è di ottimo livello, perché sono compenetrate due finaliste dello scorso anno, alle quali si è aggiunta una squadra retrocessa dall’A1 di grande storia, tradizione e budget come Cantù. Già questo di per sé impreziosisce il girone, dunque ci attendono sfide molto interessanti".

"La seconda considerazione è che, rispetto a un anno fa, quando tutti eravamo spaventati dalla pandemia, la situazione è cambiata. Tutte le realtà si sono iscritte e hanno proposto un ottimo roster, facendo del loro meglio a seconda delle proprie forze economiche. Ogni società ha costruito una squadra intelligente, a misura di campionato. È lecito attendersi quindi che, per l’ennesima volta, sarà una grande stagione di Serie A2 con molto equilibrio tra i team e sicuramente in grado di offrire un ottimo spettacolo”, conclude Martelossi.