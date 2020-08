Apu, ecco le date della stagione

La prima fase del campionato di serie A2 di basket prenderà il via domenica 15 novembre e si concluderà domenica 28 marzo.

In seguito le squadre dei Gironi A e B saranno suddivise in nuovi gruppi in base al piazzamento al termine della regular season. In questa seconda fase, che scatterà l’11 aprile e terminerà il 2 maggio 2021, le squadre affronteranno le avversarie dell’altro girone in sei turni (tre gare di andata e tre di ritorno). Dall’esito di tali incontri saranno disegnate la griglia dei play-off (dalla quale saranno decretate le due promozioni in Serie A) e la griglia dei play-out (per determinare le tre retrocessioni in Serie B).