Apu, ecco le date di Supercoppa

La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato le date, gli orari e le sedi di gara degli incontri di Supercoppa “Centenario” di Serie A2 che si disputeranno nel mese di ottobre. L’Apu Old Wild West Udine, inserita nel girone Rosso con Mantova, Orzinuovi e Verona scenderà in campo:

domenica 11 ottobre alle 18 alla Grana Padano Arena contro Mantova;

domenica 18 ottobre alle 18 al PalaSport Carnera contro Verona;

domenica 25 ottobre alle 18 al PalaSport Carnera contro Orzinuovi.

Ricordiamo che accederanno alle Final Eight 2020 – in programma il 6, 7 e 8 novembre -, le sette squadre prime classificate dei rispettivi gironi (individuate con i seguenti criteri: punti in classifica, quoziente canestri con le squadre pari classificate del proprio girone, quoziente canestri generale del proprio girone, sorteggio), unitamente alla squadra della società organizzatrice (qualora non fosse qualificata) oppure, in caso di qualificazione della società organizzatrice, la migliore seconda classificata, individuata con i seguenti criteri: 1) quoziente canestri con le squadre prime classificate del proprio torneo (girone); 2) quoziente canestri generale del proprio torneo (girone) depurato dei risultati della quarta classificata; 3) sorteggio.