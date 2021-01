Apu, il presidente Pedone incontra squadra e staff

Il Presidente Alessandro Pedone e il Consiglio di amministrazione di Apu Old Wild West, rappresentato da Paolo Graberi, Paolo Gnesutta e Daniele Marotta, hanno incontrato questa sera i giocatori e lo staff.

L’obiettivo dell’incontro è stato il sostegno in un momento cruciale della stagione. Il Presidente ha richiamato allo spirito di unione e di sacrificio dimostrati in più occasioni dalla squadra apparsa appannata nelle ultime uscite, convinto che il lavoro e la determinazione di tutti consentiranno da subito di ritrovare la vittoria. “Ho visto bene gli occhi dei ragazzi – le parole del Presidente -. Sono certo che torneremo a vincere, a giocare tutti per uno e uno per tutti, a divertirci e a divertire e soprattutto a non mollare mai. Dobbiamo imparare dalle sconfitte”.