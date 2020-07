Apu, il ritorno di Francesco Pellegrino

Francesco Pellegrino ha scelto di nuovo Udine e oggi, alla presentazione, ha voluto precisare che "Udine è la mia seconda casa, sono tornato più deciso e affamato di prima. L'anno scorso a Venezia ho avuto un minutaggio limitato e questo ha aumentato la mia fame. Voglio sottolineare che ho scelto di tornare non solo per motivi familiari: ho visto che qui il progetto è veramente solido, che ci sono dei giovani interessanti. Vorrei inserire in me un atteggiamento da leader, capace di trasmettere ciò che ho imparato. Ho notato da subito la completezza di questa squadra, sotto ogni punto di vista. Io sono qui per giocare a basket, per il progetto che ho visto".

Il dt Alberto Martelossi ha spiegato: "Al di là del minutaggio che farà, Francesco è un pezzo unico nel nostro organico, avremo molti modi di utilizzarlo". E sul mercato: "Non nascondo che Dominique Johnson è stato preso anche per l'impatto mediatico, ma soprattutto perchè ha talento, fisicità, capacità di giocare in più ruoli. E' un giocatore di livello assoluto e la trattativa per portarlo qui è stata lunga e complessa. In generale, abbiamo cercato giocatori con una carriera in crescendo".

"Manca l'altro centro? Vi avverto che pensiamo di prendere la situazione con molta calma, non abbiamo fretta anche perchè contiamo di prendere qualche giocatore di particolare rilievo, visto che il nostro campionato adesso è più appetibile. Per completare la squadra, poi, oltre all'altro americano, prenderemo un undicesimo e un dodicesimo che non saranno solo comprimari, ma daranno qualità alla squadra".