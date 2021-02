Apu, intervento chirurgico per Amato

Nel primo pomeriggio Andrea Amato si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico per una protrusione discale del rachide lombosacrale, dopo aver eseguito terapie specifiche per diverse settimane che, però, non hanno dato l’esito sperato.

Oggi, dunque, il play classe 1994 è stato operato dal professor Maurizio Fornari, responsabile dell’Unità Operativa di Neurochirurgia dell’Humanitas Research Hospital di Milano e maggior esperto di questo tipo di patologia in ambito sportivo. La ripresa agonistica è prevista tra due mesi.

Tutto lo staff medico dell’Apu, coordinato dal dottor Alessandro Grassi, si è impegnato per favorire questo tipo di soluzione e si è messo a disposizione del professor Fornari per seguire il programma riabilitativo.