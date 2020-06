Apu, Matteo Boniciolli si presenta

Presentazione in video conferenza per il nuovo coach dell'Apu Matteo Boniciolli che, assieme al presidente Alessandro Pedone, ha fatto il quadro del progetto per la ripartenza del basket a Udine.

"Matteo si presenta da solo", ha detto Pedone. "E' un comunicatore nato. La mia è stata una scelta che parte da lontano. Lo seguivamo da anni, ma era sempre impegnato. Era diventato un sogno proibito. Sulle polemiche, anche in merito alla panchina, non voglio tornare: sono cose chiuse e non si guarda al passato. Sentivo il bisogno di dare una risposta immediata quanto forte alla piazza. Ci siamo capiti subito: ha sposato il progetto, conosce e ama Udine e questo ha influito molto nella rapida negoziazione".

"Gli faccio i complimenti per la verve che ci ha subito messo per questa ripartenza. Sono sicureo che faremo un buon lavoro assieme", continua Pedone. "Abbiamo firmato un contratto per più stagioni perchè sono stanco di scelte con programmazione troppo stretta, che hanno influito negativamente sull'ambiente. Ancora grazie al coach per la sua esperienza e visione profonda che sta mettendo a fattore comune del team".

"Dove eravamo rimasti?", inizia cosi il nuovo tecnico bianconero. "Sono proprio contento di essere tornato dove è cominciato tutto e di aver trovato sulla mia strada un proprietario così ambizioso. E' molto deciso a continuare in un momento in cui grandissimi presidenti stanno pensando di chiudere. In questo momento non parliamo di risultati o di obiettivi: il primo valore è quello di ritrovarci al Carnera a godere del basket. Quando si riesce ad allestire una squadra che ha un senso - e a questo puntiamo - potremo riassaporare la palla a spicchi".

"Quando il presidente conferma un giocatore con le qualità di Michele Antonutti, la linea è chiara. I punti chiave saranno territorialità, capacità e attenzione a un discorso di medio/lungo periodo. Il mercato adesso offre molto, viste le difficoltà di tanti club. Ma ci sarà modo e tempo per scegliere i giocatori giusti, cercando di sbagliare il meno possibile", prosegue Boniciolli.

Pedone illustra poi le prossime tappe del progetto, che partono dal ruolo del gm e di una direzione sportiva nuova. "Il coach sta immaginando il tipo di squadra che vorrebbe: nelle prossime 72 ore inizieremo a definire anche i primi contratti".

"Che gioco faremo? Io sono diventato molto meno sognatore e molto più pragmatico: in base ai giocatori che avremo, adatteremo il vestito migliore. Molto dipenderà dagli stranieri: l'idea è quella di affidarsi a due americani di rendimento garantito, attorno al quale costruire la squadra. Non dimentichiamo che abbiamo già un 'americano' che è Antonutti e un atleta che potrà darci molto come Nobile", spiega Boniciolli.

